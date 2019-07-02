ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Новини Києва

Майдан в диму! Українці збунтувалися проти Шарія та Клюєва: фото і відео

3.6тЧитати матеріал російською

У Києві на Майдані пройшов протест проти реєстрації кандидатами в нардепи блогера Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який був главою АП за часів Віктора Януковича.

Акцію назвали "Терпіти більше не можна!" Протестуючі аргументували свою позицію тим, що вони не можуть балотуватися в Раду, оскільки не проживали протягом останніх 5 років в Україні. Фото і відео з місця подій опублікувала ТСН.

Учасники акції, яких налічувалося кілька сотень, також виступали проти судового свавілля і випуску з в'язниць терористів і вбивць Небесної сотні.

Новини
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів від "Голосу": названі прізвища та причини

Протест почався близько 19:45. Люди запалювали димові шашки, фаєри, а також приносили відповідні плакати.

Протести в Києві

Протести в Києві

hromadske.ua

Протести в Києві

Протести в Києві

hromadske.ua

Протести в Києві

Протести в Києві

hromadske.ua

Протести в Києві

Протести в Києві

hromadske.ua

Протести в Києві

Протести в Києві

ТСН

Протести в Києві

Протести в Києві

ТСН

Протести в Києві

Протести в Києві

ТСН

Протести в Києві

Протести в Києві

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК прийняла рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який йде в парламент під №1 в політсилі "Партія Шарія".

Також офіційно дозволили балотуватися в народні депутати і екс-чиновнику Януковича Андрію Клюєву, який йде кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України". У нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Анатолій ШарійАндрій Клюєв
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
6
Смішно
14
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федотов Владимир
Федотов Владимир
Как достали эти уроды!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Без западной спонсорской помощи и печенюшек майдан превращается в дешевое цирковое шоу
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Без западной спонсорской помощи и "печенюшек"майдан превращается в дешевое цирковое шоу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel