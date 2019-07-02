Майдан в диму! Українці збунтувалися проти Шарія та Клюєва: фото і відео

У Києві на Майдані пройшов протест проти реєстрації кандидатами в нардепи блогера Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який був главою АП за часів Віктора Януковича.

Акцію назвали "Терпіти більше не можна!" Протестуючі аргументували свою позицію тим, що вони не можуть балотуватися в Раду, оскільки не проживали протягом останніх 5 років в Україні. Фото і відео з місця подій опублікувала ТСН.

Учасники акції, яких налічувалося кілька сотень, також виступали проти судового свавілля і випуску з в'язниць терористів і вбивць Небесної сотні.

Протест почався близько 19:45. Люди запалювали димові шашки, фаєри, а також приносили відповідні плакати.

Протести в Києві hromadske.ua

Протести в Києві hromadske.ua

Протести в Києві hromadske.ua

Протести в Києві hromadske.ua

Протести в Києві ТСН

Протести в Києві ТСН

Протести в Києві ТСН

Протести в Києві ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК прийняла рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який йде в парламент під №1 в політсилі "Партія Шарія".

Також офіційно дозволили балотуватися в народні депутати і екс-чиновнику Януковича Андрію Клюєву, який йде кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України". У нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби.

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