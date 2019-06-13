Ловлять просто на вулицях: у Києві знову почалися облави на призовників

У Києві знову почалися облави на призовників. Поліцейські зупиняють молодиків на вулиці під будь-яким приводом.

Потім хлопців садять у авто і відвозять спочатку до військкомату, а потім на розподільний пункт у Дарницькому районі

За словами адвоката Олександра Щербини, зараз у Дарницькому пункті перебуває близько ста осіб, які утримуються у нелюдських умовах. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Затримали на зупинці

"Моїх двох підзахисних взяли на зупинці громадського транспорту. До одного з них підійшли поліцейські і сказали, що він схожий на наркомана, сказали, що проведуть поверхневий огляд. Потім посадили в машину і відвезли до військкомату, далі на розподільний пункт", — розповів OBOZREVATEL Щербина.

Обидва підзахисних перебувають на обліку не у столиці, а в інших містах.

"Один із Луганської області, другий із Кам'янського. Там вони медкомісію проходили і стоять на обліку. П'яту добу люди утримуються там у нелюдських умовах. До мене звернулися батьки, в середу, 12 червня, було засідання суду і суддя ухвалив рішення доправити затриманих у четвер на засідання. Бо військкомат їх звідти не випускає", — розповідає Щербина.

В таких умовах утримують близько ста осіб Facebook Олександра Щербини

Передали список тих, хто ухиляється, в поліцію?

У Київському військкоматі нам сказали, що подали у поліцію список майже на 30 тисяч призовників, які не з'явилися у військкомати, ухиляються від служби в ЗСУ.

"У нас зараз триває призовна компанія, ви ж знаєте. Ми передали в поліцію список тих, хто не з'явився за повістками. За це передбачена кримінальна відповідальність. Тепер поліція може будь-кого, хто потрапив у їхнє поле зору, наприклад, за порушення правил дорожнього руху або ще щось — перевірити, чи немає його в цьому списку. Якщо є, то його відправляють до районного комісаріату", — сказав OBOZREVATEL заступник начальника Київського військкомату Ігор Слюсаренко.

На розподільному пункті у Дарниці Facebook Олександра Щербини

Однак у поліції Києва про список у 30 тисяч ухильників нічого не чули. "У мене такої інформації немає. Поліція має право затримати людину тільки якщо він ухиляється від служби і проти нього вже порушене провадження, і він перебуває у розшуку", — наголосила у розмові з нами спікер столичної поліції Оксана Блищик.

Відкрити справу не так просто

Адвокат Олександр Щербина також говорить, що відкрити справу за ухилення від служби і оголосити у розшук людину не так просто.

"Військкомат має показати корінці від повісток, які були особисто вручені призовнику. Тільки вони доводять, що він не з'являвся і ухилявся. Далі військкомат має звернутися до слідчого судді, надати докази, що цей молодик злісно ухиляється від служби. Тоді суддя приймає рішення про оголошенні цієї людини у розшук. Це не така проста процедура", — каже адвокат.

Призовники

До того ж, якщо ухильник був спійманий на вулиці, то суд зобов'язаний обрати йому запобіжний захід, а також має розпочатися слідство. І ніхто не має право везти його на пункт збору.

Придумали новий спосіб виманювання призовників?

"Зараз поліція ще застосовує такий метод. Вони шлють повістки людям і запрошують їх прийти до відділку нібито для надання пояснень з такої-то справи. Але у повістці навіть не зазначено, ким у справі проходить молодик — свідком, потерпілим, підозрюваним. Тобто просто їх заманюють, щоб передати до військкомату", — стверджує Щербина.

Юрист звертає увагу, якщо з вами трапилося подібне, до вас на вулиці підійшли поліцейські, представники військкомату, то вимагайте складання протоколу просто на місці. Не погоджуйтеся їхати до відділку. Також вимагайте адвоката, вам зобов'язані надати безкоштовного захисника тут же на місці.

Нічні облави минулого призову

Якщо вас все ж таки привезли на пункт збору або у військкомат, зв'язуйтеся з рідними, просіть допомоги. Викликайте поліцію по "102", фіксуйте, що вас незаконно утримують і не дозволяють скористатися адвокатом.

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