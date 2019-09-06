У Києві вихідними, 7 та 8 вересня, буде тепла осіння погода без дощу. Денна температура сягне +24…+27 градусів.

Про це написала відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала карту із прогнозом.

"У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, у денні години передбачається +24…+27 градусів", – зазначила Діденко.

З’явився неочікуваний прогноз погоди на осінні вихідні у Києві

Як повідомив Укргідрометцентр, у столиці України у суботу та неділю небо вкриють хмари, проте сонце часто буде з’являтися з-за них. Вітер – 5-10 м/с.

Удень 7 вересня температура сягне +24…+26, а 8-го очікується +25…+27 градусів. Вночі у суботу буде +12…+14, а у неділю стовпчики підіймуться не вище +13…15 градусів.

Прогноз погоди Скірншот

Карта погоди Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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