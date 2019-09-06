Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

З’явився неочікуваний прогноз погоди на осінні вихідні у Києві

9.5т Читати матеріал російською

У Києві вихідними, 7 та 8 вересня, буде тепла осіння погода без дощу. Денна температура сягне +24…+27 градусів.

Про це написала відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала карту із прогнозом.

"У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, у денні години передбачається +24…+27 градусів", – зазначила Діденко.

З’явився неочікуваний прогноз погоди на осінні вихідні у Києві

З’явився неочікуваний прогноз погоди на осінні вихідні у Києві

Як повідомив Укргідрометцентр, у столиці України у суботу та неділю небо вкриють хмари, проте сонце часто буде з’являтися з-за них. Вітер – 5-10 м/с.

Новини
Сонячно і тепло: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні в Україні

Удень 7 вересня температура сягне +24…+26, а 8-го очікується +25…+27 градусів. Вночі у суботу буде +12…+14, а у неділю стовпчики підіймуться не вище +13…15 градусів.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скірншот

Карта погоди

Карта погоди

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel