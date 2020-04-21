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21 квітня • оновлено в 20:16
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З'явилися нові подробиці про спалах COVID-19 в гуртожитку Вишневого. Фото

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Тести на коронавірус COVID-19 в гуртожитку Вишневого Київської області почали робити тільки через майже тиждень після першої смерті.

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Про це розповіла місцева мешканка Оксана Короленко, повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNEWS. За її словами, жінка померла 14 квітня, а тестувати стали після звернень в соцмережах через шість днів (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Тести зробили через тиждень після смерті: з'явилися нові подробиці про спалах COVID-19 під Києвом

За її словами, коли опечатували кімнату, де жила перша померла, адміністрація гуртожитку сказала правоохоронцям, що з рештою все гаразд.

Місцева мешканка додала, що більшість людей ізолювалися відразу після введення карантину в Україні.

Водій швидкої допомоги уточнив, що 20 квітня було зроблено 50 тестів, а 21 – близько 100.

Тести зробили через тиждень після смерті: з'явилися нові подробиці про спалах COVID-19 під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в гуртожитку міста Вишневе Київської області зафіксували раптовий спалах коронавірусу COVID-19. Заразилося 37 осіб, двоє померли.

В ОДА уточнили, що результати тестів будуть увечері 22 квітня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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