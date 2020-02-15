З'явилися ексклюзивні фото з офісу "Слуги народу" в Києві

У мережі з'явилися ексклюзивні фото з офісу президентської партії "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" (Київ).

Знімки зробив кореспондент OBOZREVATEL, який прибув на з'їзд політсили 15 лютого (щоб подивитися, доскрольте до конка сторінки).

Офіс вміщує приблизно 100 осіб, а кожен день там працюють кілька десятків людей. У ньому є спеціальні кімнати як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" у Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Офіс "Слуги народу" в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація про те, що на з'їзді партії "Слуга народу" 15 лютого планують віддати управління політсилою в регіонах не мажоритарникам, а менеджерам, які не пов'язані з місцевими елітами.

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