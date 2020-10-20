ЗМІ добилися заборони на в'їзд до України пропагандисту Корчевнікову

Російському пропагандистові Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки.

Про це УП у вівторок, 20 жовтня, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що після публікацій у ЗМІ інформації про прибуття Корчевнікова до Києва прикордонники провели перевірку і встановили, що він порушував українське законодавство – відвідував окупований Крим.

На момент в'їзду пропагандиста до Києва правоохоронці не мали інформації про його порушення, доручень щодо заборони в'їзду також раніше не надходило, додав Демченко.

Зазначимо, що після окупації Криму Корчевніков кілька разів незаконно відвідував півострів, а під час своїх ефірів на пропагандистських російських телеканалах не раз називав українців "хунтою" і "фашистами".

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року Корчевніков також відвідав Київ, заявивши, що почувався "як у гостинному домі" і до нього всюди ставилися тепло.