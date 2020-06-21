Житель Києва Микола, який став очевидцем вибуху в житловому будинку на Позняках, заявив, що до нього в квартиру нібито вломилися голодні поліцейські.

У коментарі "Громадському" чоловік розповів, що живе на 8-му поверсі будинку, в якому стався вибух. Його квартира, яку він знімає, на постраждала. Однак він стверджував, що йому без попередження хотіли виламати двері.

"Почали ламати, я їм відчинив двері, бо чую, що щось відбувається не те. Забігли люди. Їм захотілося пити і їсти. Це не тому, що я жадібний, але відкрили люди холодильник і почали і пити, і їсти. це були люди в костюмах, я не знаю, може, це рятувальники", – розповів він, додавши, що в результаті вони "поїли хороший печінковий паштет".

Микола Бойко, житель Позняков

Пізніше журналіст Роман Малко заявив, що встановив особистість хлопця. За його словами, Микола живе в сусідньому будинку, а фактів, що йому спеціально виламали двері, у хлопця немає.

Малко повідомив, що в телефонній розмові Микола відмовився від заяви щодо дій правоохоронців і "перевів миттєво тему". Журналіст вважає, що хлопець в момент запису відео був під впливом наркотичних речовин.

Микола Бойко, житель Позняків

Микола Бойко, житель Позняків

"Жертву" вибуху на Позняках підловили на брехні про голодних поліцейських

Як писав OBOZREVATEL, в результаті вибуху в Дарницькому районі Києва були пошкоджені перекриття між 4-7 поверхами, зруйновані щонайменше шість квартир. За даними ГСЧС в Києві, під завалами три людини загинули, рятувальники евакуювали 21 жителя.