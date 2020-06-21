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"Жертву" вибуху на Позняках підловили на брехні про голодних поліцейських

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Життя столиці
1,4 т.
'Жертву' вибуху на Позняках підловили на брехні про голодних поліцейських

Микола Бойко, житель Позняков

Житель Києва Микола, який став очевидцем вибуху в житловому будинку на Позняках, заявив, що до нього в квартиру нібито вломилися голодні поліцейські.

У коментарі "Громадському" чоловік розповів, що живе на 8-му поверсі будинку, в якому стався вибух. Його квартира, яку він знімає, на постраждала. Однак він стверджував, що йому без попередження хотіли виламати двері.

"Почали ламати, я їм відчинив двері, бо чую, що щось відбувається не те. Забігли люди. Їм захотілося пити і їсти. Це не тому, що я жадібний, але відкрили люди холодильник і почали і пити, і їсти. це були люди в костюмах, я не знаю, може, це рятувальники", – розповів він, додавши, що в результаті вони "поїли хороший печінковий паштет".

Микола Бойко, житель Позняков

Микола Бойко, житель Позняков

Пізніше журналіст Роман Малко заявив, що встановив особистість хлопця. За його словами, Микола живе в сусідньому будинку, а фактів, що йому спеціально виламали двері, у хлопця немає.

Малко повідомив, що в телефонній розмові Микола відмовився від заяви щодо дій правоохоронців і "перевів миттєво тему". Журналіст вважає, що хлопець в момент запису відео був під впливом наркотичних речовин.

Микола Бойко, житель Позняків

Микола Бойко, житель Позняків

Микола Бойко, житель Позняків

Микола Бойко, житель Позняків

"Жертву" вибуху на Позняках підловили на брехні про голодних поліцейських

"Жертву" вибуху на Позняках підловили на брехні про голодних поліцейських

Як писав OBOZREVATEL, в результаті вибуху в Дарницькому районі Києва були пошкоджені перекриття між 4-7 поверхами, зруйновані щонайменше шість квартир. За даними ГСЧС в Києві, під завалами три людини загинули, рятувальники евакуювали 21 жителя.

УкраїнаКиївВибух газу у будинку Києва
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