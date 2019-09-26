Завантаження по повній: під Києвом росте бетонне "гетто"

Село Гатне Києво-Святошинського району під Києвом поступово перетворюється в кам'яні джунглі. Тут немає централізованої каналізації, дороги не пристосовані для великої кількості транспорту, якість питної води стрімко погіршується, а садок і школа перевантажені. Водночас забудовники продовжують активно освоювати землі, закладаючи все нові "мурашники".

Приклад тотальної забудови – житловий комплекс Family біля Одеської траси.

На думку жителів села, забудовник більше стурбований отриманням прибутку, ніж комфортним проживанням людей. Будинки в ЖК збудовані дуже щільно, двори заставлені автомобілями, відсутня необхідна інфраструктура – що зі свого боку ставить під сумнів дотримання норм пожежної безпеки.

Забудова в с. Гатне. На фото "коробки" ЖК Family

Особливо цінні землі

Будівництво на ділянці ведеться форсованими темпами. Вже заселені будинки 1-2 черги, до кінця року мають здати 3 і 4 чергу. Всього в ЖК планується побудувати понад три десятки житлових будинків.

ЖК Family поряд із Одеською трасою у с. Гатне ЖК Family

Будівництво житлового комплексу в с. Гатне

Будівництво житлового комплексу в с. Гатне

Будівництво житлового комплексу в с. Гатне

Зазначимо, що земля, на якій ведеться забудова, – "проблемна". Раніше територія належала держпідприємству і відносилася до категорії особливо цінних земель, проте в 2009-му Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області передала територію в приватні руки.

Хоча, як відомо, вилучення особливо цінних земель із держвласності має особливу процедуру і не належить до повноважень місцевих органів самоврядування.

Залишається відкритим питання, чому прокуратура, яка вела справу в судах, не домоглася повернення земель до державної власності. Це питання буде предметом нашої наступної публікації. А поки декілька слів про те, до чого призводить хаотична забудова Гатного, а також інших сіл, яким не пощастило бути розташованими на кордоні з Києвом.

На межі колапсу

За даними сільради, в Гатному зареєстровано до трьох тисяч осіб, а проживає більше 10 тис. Але вже найближчим часом число жителів може потроїтися, оскільки забудова триває.

Село Гатне Google. Maps

Перенаселення вже сьогодні викликало низку труднощів. Як розповів OBOZREVATEL керівник ГО "Об'єднання мешканців, забудовників і землевласників с. Гатне" Павло Демченко, щоранку на виїзді з села утворюються серйозні затори.

"Після того, як підключили світлофор на Одеській трасі, через Гатне на Київ почали їхати автомобілісти з довколишніх сіл. У підсумку на вул. Київській утворюється величезний затор, де автомобілі долають відстань 500 м за 20-30 хвилин. Взагалі, потрібно будувати дорогу на Київ із двома смугами в одну сторону. Але це нереально", – зазначив він.

Інша проблема – каналізація. У селі немає системи центрального каналізування. У підсумку забудовники використовують локальну каналізацію, а це призводить до потрапляння відходів у ґрунтові води і, як результат, до погіршення якості питної води. Місцеві мешканці скаржаться, що вже сьогодні вода в свердловинах жахливої якості.

Додамо, що в багатотисячному селі функціонує всього одна амбулаторія, а школа і дитсадок перевантажені.

Віцепрезидент київської організації Національної спілки архітекторів Георгій Духовичний вважає, що спроба розриву Києва та області в частині комунікацій – це "абсолютний фатальний нонсенс".

"Інвестори не збираються тут жити, лікувати і вчити дітей. Їм головне отримати прибуток", – прокоментував він OBOZREVATEL ситуацію із тотальною забудовою Києва та області.

(Далі буде…)

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