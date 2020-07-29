Київ скували затори: які дороги краще об'їхати. Карта

Київ у середу, 29 липня, скували затори. Найважче водіям було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, вулиці Дегтярівську, Олени Теліги, Олександра Довженка, Юрія Іллєнка, Богатирську.

У центрі зупинилися бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Велика Житомирська, Петрівська алея, Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на Гаванському мосту.

На лівому березі затори скували Бориспільське шосе, вулиці Центральну, Будівельників, Миропільську, а також Броварський проспект.

Затори у Києві 29 липня Скріншот

Затори у Києві 29 липня Скріншот

Затори у Києві 29 липня Скріншот

Затори у Києві 29 липня Скріншот

Затори у Києві 29 липня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.