На ''Київському морі'' потонули рибалки: всі деталі страшної трагедії

Троє чоловіків, які 11 січня провалилися під лід на Київському водосховищі (село Страхолісся) приїхали туди порибалити на саморобному снігоході. Одному з них вдалося вибратися самостійно, а тіло одного з двох зниклих рятувальники вже підняли на поверхню.

Люди провалились під лід за вісім кілометрів від берега, пише ТСН.

Зниклих допомагали шукати водолазна група, Національна поліція і чоловік, який зміг врятуватися. До пошуку задіяли 27 чоловік особового складу ГСЧС і два катери на повітряній подушці "Марс".

За словами рятувальників, шансів знайти живим другого зниклого, практично немає. Пошуки продовжать 13 січня, тому що робити це в темний час доби дуже небезпечно.

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ГУ ДСНС у Київській області

ГУ ДСНС у Київській області

ГУ ДСНС у Київській області

ГУ ДСНС у Київській області

Місцеві жителі відзначають, що лід на місці, де провалилися люди – завжди дуже тонкий. Але чоловіки цього не знали, оскільки приїхали з Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатах 10 січня знайшли живим зниклого 6 січня лижника із Києва Ігоря Грищенка. Його транспортували у найближчий населений пункт, де передали лікарям швидкої допомоги. Напередодні він сам зміг вийти на зв`язок та повідомити, де приблизно знаходиться.

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