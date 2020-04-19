Викликав скандал у СРСР: Забужко нагадала трагічну історію Палацу "Україна"

50 років тому в Києві відкрився Палац "Україна", який викликав скандал у СРСР – голова радянського Держплану Микола Байбаков заявив, що на тлі архітектури кіноконцертного залу "Кремлівський палац з'їздів виглядає як стара стайня".

Про цю дату на своїй сторінці у Facebook нагадала українська письменниця Оксана Забужко. Вона процитувала публікацію "Урядового кур'єра" за 2015 рік:

Палац "Україна". Архівне фото retroua.com

"...знаменитий Палац "Україна" починали будувати як нічим не примітний кіноконцертний зал кошторисною вартістю до 4,5 мільйона карбованців, що не потребувало погодження із Москвою. Натомість з ініціативи тодішнього першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, який вважав за сором проводити партійні з’їзди у спорудженому за царату Жовтневому палаці, будівництво "України" обійшлося в 20 мільйонів карбованців, або 13,4 мільйона доларів за тодішнім курсом. <...>

Та на відміну від Кремлівського палацу з’їздів, розрахованого на 4000 місць, кіноконцертний зал у Києві свідомо зробили меншим — лише на 3780 місць. Однак навіть ніжно-лазурового кольору крісла та співзвучне оформлення зали для глядачів відрізняли київського тезку від революційно червоного "старшого брата" у Москві. "Будівельні надмірності", про які "доброзичливці" сигналізували нагору, довго "не помічали" надіслані з Москви комісії, аж доки об’єкт не відвідав голова Держплану СРСР Микола Байбаков. Винесений ним вердикт став гідною оцінкою "України": "На цьому тлі наш Кремлівський палац з’їздів як стара конюшня. Хто відповість за це неподобство?"

Винним призначили тодішнього першого секретаря Київського обкому КПУ і кандидата в члени ЦК КПРС Федора Головченка, який впродовж наступних 14 років пропрацював міністром автотранспорту УРСР і за все життя його відзначено лише орденом Трудового Червоного Прапора.

Ще трагічніше склалася доля директора інституту Діпроцивільпромбуд Віктора Наріжного, де трудилися проектанти Палацу "Україна". Талановитого містобудівельника і архітектора довели до самогубства.

Зрозуміло, що зданий до сторіччя з дня народження Леніна символ "будівельних надмірностей" відкривали без особливої помпи, а за два роки звинувачений у націоналізмі Петро Шелест теж поплатився посадою і кар’єрою через неприпустиме з погляду кремлівських вождів відстоювання інтересів України".

Кремлівський палац з'їздів. Архівне фото ARTYX.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Забужко звинуватила українських підприємців, які працювали за кордоном, у "совковому" мисленні, і заявила, що "росіяни від нас не відстануть". Вона також сказала, що ОРДЛО потрібно "відправити на карантин".

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