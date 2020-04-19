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19 квітня • оновлено в 05:36
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Викликав скандал у СРСР: Забужко нагадала трагічну історію Палацу "Україна"

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50 років тому в Києві відкрився Палац "Україна", який викликав скандал у СРСР – голова радянського Держплану Микола Байбаков заявив, що на тлі архітектури кіноконцертного залу "Кремлівський палац з'їздів виглядає як стара стайня".

Про цю дату на своїй сторінці у Facebook нагадала українська письменниця Оксана Забужко. Вона процитувала публікацію "Урядового кур'єра" за 2015 рік:

Палац "Україна". Архівне фото

Палац "Україна". Архівне фото

retroua.com

"...знаменитий Палац "Україна" починали будувати як нічим не примітний кіноконцертний зал кошторисною вартістю до 4,5 мільйона карбованців, що не потребувало погодження із Москвою. Натомість з ініціативи тодішнього першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, який вважав за сором проводити партійні з’їзди у спорудженому за царату Жовтневому палаці, будівництво "України" обійшлося в 20 мільйонів карбованців, або 13,4 мільйона доларів за тодішнім курсом. <...>

Та на відміну від Кремлівського палацу з’їздів, розрахованого на 4000 місць, кіноконцертний зал у Києві свідомо зробили меншим — лише на 3780 місць. Однак навіть ніжно-лазурового кольору крісла та співзвучне оформлення зали для глядачів відрізняли київського тезку від революційно червоного "старшого брата" у Москві. "Будівельні надмірності", про які "доброзичливці" сигналізували нагору, довго "не помічали" надіслані з Москви комісії, аж доки об’єкт не відвідав голова Держплану СРСР Микола Байбаков. Винесений ним вердикт став гідною оцінкою "України": "На цьому тлі наш Кремлівський палац з’їздів як стара конюшня. Хто відповість за це неподобство?"

Винним призначили тодішнього першого секретаря Київського обкому КПУ і кандидата в члени ЦК КПРС Федора Головченка, який впродовж наступних 14 років пропрацював міністром автотранспорту УРСР і за все життя його відзначено лише орденом Трудового Червоного Прапора.

Ще трагічніше склалася доля директора інституту Діпроцивільпромбуд Віктора Наріжного, де трудилися проектанти Палацу "Україна". Талановитого містобудівельника і архітектора довели до самогубства.

Зрозуміло, що зданий до сторіччя з дня народження Леніна символ "будівельних надмірностей" відкривали без особливої помпи, а за два роки звинувачений у націоналізмі Петро Шелест теж поплатився посадою і кар’єрою через неприпустиме з погляду кремлівських вождів відстоювання інтересів України".

Кремлівський палац з'їздів. Архівне фото

Кремлівський палац з'їздів. Архівне фото

ARTYX.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Забужко звинуватила українських підприємців, які працювали за кордоном, у "совковому" мисленні, і заявила, що "росіяни від нас не відстануть". Вона також сказала, що ОРДЛО потрібно "відправити на карантин".

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии Історія України СРСР
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Кияни Життя столиці

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