Як в Києві проходить карантин вихідного дня: фоторепортаж і відео
У столиці порушують карантин вихідного дня
Незважаючи на заборону, працюють ярмарки
Більшість киян прийшли за покупками в масках
У Києві в суботу, 28 листопада, під час дії карантину вихідного дня в Голосіївському і Дарницькому районах відкрилися продовольчі ярмарки.
Незважаючи на заборону, торгувати в наметах на вулицях столиці вишикувалися десятки підприємців, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Станом на 8:30 ранку на ярмарку вже було досить багато киян, більшість з них прийшли за покупками в захисних масках. Правоохоронців на місці торгівлі не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в Києві 28 листопада встановлений рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом. За минулу добу заразилися 1739 осіб.
Українці зажадали локдауну після нового рекорду COVID-19.
Більшість громадян України підтримують введення повного локдауну в країні в грудні. За даними опитування, посилення карантинних заходів підтримали 58% проти 42%.