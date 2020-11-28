Як в Києві проходить карантин вихідного дня: фоторепортаж і відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
5,9 т.

  • У столиці порушують карантин вихідного дня

  • Незважаючи на заборону, працюють ярмарки

  • Більшість киян прийшли за покупками в масках

Карантин вихідного дня в Києві

У Києві в суботу, 28 листопада, під час дії карантину вихідного дня в Голосіївському і Дарницькому районах відкрилися продовольчі ярмарки.

Незважаючи на заборону, торгувати в наметах на вулицях столиці вишикувалися десятки підприємців, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Станом на 8:30 ранку на ярмарку вже було досить багато киян, більшість з них прийшли за покупками в захисних масках. Правоохоронців на місці торгівлі не було.

Торговці з'явилися рано вранці.
На ярмарку продають овочі та фрукти.
Деякі кияни прийшли за покупками без масок.
Ярмарок в Києві працює у вихідний.
Тим часом в столиці встановлено новий рекорд по зараженим.
Правоохоронців на місці немає.
На ярмарку стоять десятки підприємців.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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