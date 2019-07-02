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"Я не з України!" На Київщині жорстко провчили зухвалу терористку

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У Білій Церкві на Київщині стався вельми показовий момент із мешканкою окупованого Донецька, яка нібито приїхала на лікування.

Про випадок розповіла користувач Юлія Скотар на сторінці "Білоцерківської волонтерської групи" в Facebook. За її словами, на вокзалі відбулася така розмова жінки з таксистом:

"- Скільки в "Дубрави" візьмете?

- 100 грн.

- Ви що взагалі тут в Україні офігіли, такі гроші дерти. Я ж на лікування приїхала.

- А ви звідки?

- Я не з України, я з Донецька.

- Я не з України не беру, пошукайте іншу машину".

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"ДНР"

"ДНР"

"Українські новини"

Користувачі порадили сепаратистці їхати лікуватися в російський Іркутськ: "Там зараз водні процедури через прорив дамби безкоштовні".

"Я не з України!" На Київщині жорстко провчили зухвалу терористку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музей із "героями ДНР" викликав ажіотаж у мережі. Користувачі висміяли персонажів, яких виставили там.

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Теми
Новини Києва та Київської областіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Продолжаем разжигать. Донецк это не Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот вся гнилая суть животных с расеи! Скот одичалый на рассее он такой! Смотрите и помните - что такое паРРаша и кто такие русские! Какая это потрясающая дрянь!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
У бендеровцев лечиться...это у свинорусов хлебом не корми
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