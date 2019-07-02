"Я не з України!" На Київщині жорстко провчили зухвалу терористку

У Білій Церкві на Київщині стався вельми показовий момент із мешканкою окупованого Донецька, яка нібито приїхала на лікування.
Про випадок розповіла користувач Юлія Скотар на сторінці "Білоцерківської волонтерської групи" в Facebook. За її словами, на вокзалі відбулася така розмова жінки з таксистом:
"- Скільки в "Дубрави" візьмете?
- 100 грн.
- Ви що взагалі тут в Україні офігіли, такі гроші дерти. Я ж на лікування приїхала.
- А ви звідки?
- Я не з України, я з Донецька.
- Я не з України не беру, пошукайте іншу машину".
"ДНР"
"Українські новини"
Користувачі порадили сепаратистці їхати лікуватися в російський Іркутськ: "Там зараз водні процедури через прорив дамби безкоштовні".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музей із "героями ДНР" викликав ажіотаж у мережі. Користувачі висміяли персонажів, яких виставили там.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".