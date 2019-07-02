"Я не з України!" На Київщині жорстко провчили зухвалу терористку

У Білій Церкві на Київщині стався вельми показовий момент із мешканкою окупованого Донецька, яка нібито приїхала на лікування.

Про випадок розповіла користувач Юлія Скотар на сторінці "Білоцерківської волонтерської групи" в Facebook. За її словами, на вокзалі відбулася така розмова жінки з таксистом:

"- Скільки в "Дубрави" візьмете?

- 100 грн.

- Ви що взагалі тут в Україні офігіли, такі гроші дерти. Я ж на лікування приїхала.

- А ви звідки?

- Я не з України, я з Донецька.

- Я не з України не беру, пошукайте іншу машину".

"ДНР" "Українські новини"

Користувачі порадили сепаратистці їхати лікуватися в російський Іркутськ: "Там зараз водні процедури через прорив дамби безкоштовні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музей із "героями ДНР" викликав ажіотаж у мережі. Користувачі висміяли персонажів, яких виставили там.

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