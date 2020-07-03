Вулицю біля вокзалу в Києві показали на раритетному фото: як змінилось місце за 26 років
Вулицю біля вокзалу в Києві показали на раритетному фото.
У мережі показали раритетне 26-річне фото вулиці Симона Петлюри (колись Комінтерна), яка "впирається" у Центральний залізничний вокзал Києва.
Знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути старе та сучасні фото локації, оцінити, як змінилось місце (щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки).
Так, вулиця розташована у Шевченківському районі столиці. На раритетному кадрі видно старі авто, тролейбус, автобуси та багато дерев. На нових знімках зображено новіші машини, їх побільшало, водночас зелень нікуди не зникла.
Вулиця Симона Петлюри у Києві 26 років тому
Вулиця Симона Петлюри у Києві 26 років тому Facebook/Клуб корінного киянина
Вулиця Симона Петлюри у Києві у сучасності
Вулиця Симона Петлюри у Києві у сучасності mapio.net
Вулиця Симона Петлюри у Києві у сучасності ua.112.ua
Пост у мережі Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилось раритетне 60-річне фото Андріївського узвозу у Києві. З'ясувалося, як змінилось місце.