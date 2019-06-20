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"Врятував нашу маленьку!" У Києві трапилась НП з дитиною

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У Києві відпочиваючі врятували 5-річну дівчинку, яка ледь не потонула під час купання на озері. Подробиці НП OBOZREVATEL розповіла мама дитини Ксенія Циплінська.

Увечері 19 червня Ксенія разом з чоловіком і донькою Євангеліною відпочивали на пляжі о. Тельбін. Жінка стежила за тим, як її донька купається в декількох метрах від берега. У якийсь момент дитина зникла під водою.

"Чоловік кинувся на допомогу, але коли зрозумів, що не може дістати донечку, став кликати інших відпочиваючих. Прибігли чоловік десять і відразу почали пошуки. Але через те, що вода була каламутною, знайти Євангеліну було непросто. Нарешті її витягли на берег", – згадує страшну мить Ксенія.

Надзвичайна подія сталася на о. Тельбін. Ілюстрація

Надзвичайна подія сталася на о. Тельбін. Ілюстрація

Kyiv Maps

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Нарешті дівчинку знайшли і витягли на берег. Оскільки мала наковталася води, на те, щоб привести її до тями, часу було обмаль. Тоді один із присутніх почав робити дівчинці непрямий масаж серця і штучне дихання.

"Він це робив дуже професійно і незабаром дочка стала відходити. А коли прибула швидка, Євангелінка вже прийшла до тями. Виявилося, той хлопець за освітою медик. Ми так вдячні йому, та іншим людям за порятунок нашої доньки!" – каже Ксенія.

На сьогоднішній день Євангеліна знаходиться в одній з дитячих лікарень, де їй проводиться інтенсивна терапія. Завдяки своєчасно наданій допомозі, загрози життю дитини немає.

Надзвичайна подія сталася на о. Тельбін

Надзвичайна подія сталася на о. Тельбін

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі 15-річний підліток врятував з річки двох маленьких дітей, яких знесло течією.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дітипорятунок
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