"Врятував нашу маленьку!" У Києві трапилась НП з дитиною

У Києві відпочиваючі врятували 5-річну дівчинку, яка ледь не потонула під час купання на озері. Подробиці НП OBOZREVATEL розповіла мама дитини Ксенія Циплінська.

Увечері 19 червня Ксенія разом з чоловіком і донькою Євангеліною відпочивали на пляжі о. Тельбін. Жінка стежила за тим, як її донька купається в декількох метрах від берега. У якийсь момент дитина зникла під водою.

"Чоловік кинувся на допомогу, але коли зрозумів, що не може дістати донечку, став кликати інших відпочиваючих. Прибігли чоловік десять і відразу почали пошуки. Але через те, що вода була каламутною, знайти Євангеліну було непросто. Нарешті її витягли на берег", – згадує страшну мить Ксенія.

Надзвичайна подія сталася на о. Тельбін. Ілюстрація Kyiv Maps

Нарешті дівчинку знайшли і витягли на берег. Оскільки мала наковталася води, на те, щоб привести її до тями, часу було обмаль. Тоді один із присутніх почав робити дівчинці непрямий масаж серця і штучне дихання.

"Він це робив дуже професійно і незабаром дочка стала відходити. А коли прибула швидка, Євангелінка вже прийшла до тями. Виявилося, той хлопець за освітою медик. Ми так вдячні йому, та іншим людям за порятунок нашої доньки!" – каже Ксенія.

На сьогоднішній день Євангеліна знаходиться в одній з дитячих лікарень, де їй проводиться інтенсивна терапія. Завдяки своєчасно наданій допомозі, загрози життю дитини немає.

Надзвичайна подія сталася на о. Тельбін Google. Maps

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