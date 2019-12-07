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7 грудня • оновлено в 11:07
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Володимирська гірка в Києві: з'явилися неймовірні фото з минулого

2.2т
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У мережі показали неймовірні старовинні листівки із Володимирською гіркою у Києві у зимову пору року.

Їх розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує читачам переглянути старі кадри гірки та порівняти їх із сучасними (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Красивий Київ шле вам привіт", "Привіт з гори Володимира", – написано на листівках.

Володимирська гірка у Києві

Володимирська гірка у Києві

OBOZREVATEL зібрав фото цієї ж локації, але уже у сучасній інтерпритації.

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Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Facebook/Клуб корінного киянина

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Facebook/Клуб корінного киянина

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Facebook/Клуб корінного киянина

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві

Facebook/Клуб корінного киянина

Володимирська гірка у Києві у сучасності

Володимирська гірка у Києві у сучасності

pslava.info

Володимирська гірка у Києві у сучасності

Володимирська гірка у Києві у сучасності

etcetera.media

Володимирська гірка у Києві у сучасності

Володимирська гірка у Києві у сучасності

kiev24.ua/firtka.if.ua

Володимирська гірка у Києві у сучасності

Володимирська гірка у Києві у сучасності

walkidea.net

Володимирська гірка у Києві у сучасності

Володимирська гірка у Києві у сучасності

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася вражаюча підбірка знімків Києва у ХХ столітті. На ній зображена вулиця Хрещатик без рекламних щитів, але з гастрономом, а на Майдані Незалежності немає ТЦ "Глобус", зате стоїть пам'ятник радянському політику Володимиру Леніну.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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