Володимирська гірка в Києві: з'явилися неймовірні фото з минулого

У мережі показали неймовірні старовинні листівки із Володимирською гіркою у Києві у зимову пору року.
Їх розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує читачам переглянути старі кадри гірки та порівняти їх із сучасними (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Красивий Київ шле вам привіт", "Привіт з гори Володимира", – написано на листівках.
Володимирська гірка у Києві
OBOZREVATEL зібрав фото цієї ж локації, але уже у сучасній інтерпритації.
Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві
Facebook/Клуб корінного киянина
Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві
Facebook/Клуб корінного киянина
Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві
Facebook/Клуб корінного киянина
Старовинна листівка з Володимирською гіркою у Києві
Facebook/Клуб корінного киянина
Володимирська гірка у Києві у сучасності
pslava.info
Володимирська гірка у Києві у сучасності
etcetera.media
Володимирська гірка у Києві у сучасності
kiev24.ua/firtka.if.ua
Володимирська гірка у Києві у сучасності
walkidea.net
Володимирська гірка у Києві у сучасності
24tv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася вражаюча підбірка знімків Києва у ХХ столітті. На ній зображена вулиця Хрещатик без рекламних щитів, але з гастрономом, а на Майдані Незалежності немає ТЦ "Глобус", зате стоїть пам'ятник радянському політику Володимиру Леніну.
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