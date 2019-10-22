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22 жовтня • оновлено в 16:19
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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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Вогняна пастка: киян попередили про страшну небезпеку

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Нещодавня пожежа у Києві, де горіли чотири квартири, продемонструвала небезпеку щільної міської забудови. Через відсутність паркінгів, вузькі проїзди у дворах і, як наслідок, велике скупчення транспорту екстреним службам все важче вчасно прибути до місця події. Як результат – втрачається час на порятунок життів.

Детальніше – у публікації OBOZREVATEL.

Пожежа на вул. Тичини, 16/2 трапилася у Києві 17 жовтня. Горіли балкони і квартири з 10 по 13 поверх

Пожежа на вул. Тичини, 16/2 трапилася у Києві 17 жовтня. Горіли балкони і квартири з 10 по 13 поверх

Ні пройти, ні проїхати

Коли рятувальники прибули на виклик по вул. Тичини, 16/2 на Березняках, то не змогли відразу під'їхати до багатоповерхівки, розповів OBOZREVATEL головний спеціаліст сектору зв'язків із засобами масової інформації ДСНС у Києві Олександр Макушенко.

"Усі проїзди між житловими будинками були повністю заставлені автомобілями. Доводилося здалеку подавати стволи. Незручно було виставляти пожежну драбину. Звісно, ми в найкоротші терміни ліквідували пожежу та врятували людей. Але якби нам не заважали автомобілі, ми зробили б це швидше", – зазначив він.

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Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

meta.ua

Під час гасіння пожеж дорога кожна секунда – як і в наданні медичної допомоги та ліквідації витоку газу... Але за сьогоднішніх темпів забудови у столиці, де висотки ростуть як гриби після дощу (часто з кричущими порушеннями законодавства), встигнути вчасно на виклик стає все важче.

"Хороші" і самі мешканці, які захаращують проїзд до будинку автотранспортом або встановлюють нелегальні шлагбауми і паркани, бажаючи захистити двори від "залітних" водіїв.

Таранити авто не можуть

Як же рятувальники діють у разі, якщо під'їзд до місця події заблокований автомобілями?

Як розповіла OBOZREVATEL начальник пресслужби ДСНС у Києві Світлана Водолага, таранити транспорт, як це роблять рятувальники, наприклад у США, нашим забороняє законодавство.

"Ми не маємо права ні таранити автомобіль, ні вибивати в ньому скло, щоб прокласти рукавну лінію. Тут ми не захищені законодавством. Інакше власник транспортного засобу може подати до суду і не факт, що ми виграємо", – розповіла вона.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

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Спікер ДСНС навела приклад трагічної пожежі у двоповерховій офісній будівлі на вул. Саксаганського, 38, під час якої загинули двоє рятувальників.

"Поруч із будівлею стояв автомобіль, який не тільки заважав руху автобусів, але і не давав можливості встановити драбину для порятунку наших хлопців (тоді ми не знали, що вони загинули). Щоб зняти авто з ручника, довелося розбити скло. Згодом ми мали проблеми із власником транспорту", – розповіла Світлана Водолага.

Зі своїх джерел OBOZREVATEL дізнався, що водій був "не з простих".

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Втім, у ДСНС нас запевнили, що діють виходячи з ситуації. Якщо під'їхати до будинку не виходить, це не означає, що рятувальники тупцюватимуть на місці, очікуючи, коли авто приберуть. У цьому випадку пожежний автомобіль ставлять біля найближчого гідранта і простягають рукави, на з'єднання яких, звісно, витрачається дорогоцінний час. Інша ланка тягне рукави від гідранта до будинку і гасять вогонь безпосередньо перебуваючи у квартирі.

"Зрозуміло, якщо ситуація виходитиме з-під контролю і під загрозою опиниться життя людей, доведеться псувати чиєсь майно. Потім будемо мати справу у суді, де нерви нам зіпсують ґрунтовно", – резюмувала Водолага.

P.S.: Якщо бездумна забудова у Києві триватиме і надалі, при цьому правоохоронні органи будуть крізь пальці дивитися на хаос із паркуванням, у разі пожежі кияни ризикують опинитися у смертельній вогняній пастці.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал пожежа
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