Влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, в умовах карантину через поширення коронавірусу, а також скасування роботи метро.

Всім іншим людям необхідно залишатися вдома. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, написала пресслужба КМДА.

"Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, співробітники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", – сказав Пантелеєв.

Влада Києва пообіцяла розвозити на роботу медиків та поліцейських. Ілюстрація

Він додав, що громадяни повинні усвідомлювати рівень небезпеки, особливо зважаючи на масштаби поширення коронавірусу в інших країнах.

"Вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – підкреслив чиновник.

Він також нагадав правила під час пандемії коронавірусу:

Слід не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити контакти з іншими людьми.

Якщо виникла необхідність вийти на вулицю – треба одягнути маску, дотримуватися дистанції із іншими людьми – мінімум 1,5 метри.

Варто добре мити руки, провітрювати приміщення, термічно обробляти продукти.

Тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій.

У столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном": 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!