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19 березня • оновлено в 10:18
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Влада Києва пообіцяла розвозити на роботу медиків та поліцейських

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Влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, в умовах карантину через поширення коронавірусу, а також скасування роботи метро.

Всім іншим людям необхідно залишатися вдома. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, написала пресслужба КМДА.

"Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, співробітники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", – сказав Пантелеєв.

Влада Києва пообіцяла розвозити на роботу медиків та поліцейських. Ілюстрація

Влада Києва пообіцяла розвозити на роботу медиків та поліцейських. Ілюстрація

Він додав, що громадяни повинні усвідомлювати рівень небезпеки, особливо зважаючи на масштаби поширення коронавірусу в інших країнах.

"Вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – підкреслив чиновник.

Він також нагадав правила під час пандемії коронавірусу:

  • Слід не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити контакти з іншими людьми.

  • Якщо виникла необхідність вийти на вулицю – треба одягнути маску, дотримуватися дистанції із іншими людьми – мінімум 1,5 метри.

  • Варто добре мити руки, провітрювати приміщення, термічно обробляти продукти.

  • Тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій.

  • У столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном": 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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