Влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, в умовах карантину через поширення коронавірусу, а також скасування роботи метро.
Всім іншим людям необхідно залишатися вдома. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, написала пресслужба КМДА.
"Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, співробітники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", – сказав Пантелеєв.
Влада Києва пообіцяла розвозити на роботу медиків та поліцейських. Ілюстрація
Він додав, що громадяни повинні усвідомлювати рівень небезпеки, особливо зважаючи на масштаби поширення коронавірусу в інших країнах.
"Вимога залишитись вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – підкреслив чиновник.
Він також нагадав правила під час пандемії коронавірусу:
Слід не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити контакти з іншими людьми.
Якщо виникла необхідність вийти на вулицю – треба одягнути маску, дотримуватися дистанції із іншими людьми – мінімум 1,5 метри.
Варто добре мити руки, провітрювати приміщення, термічно обробляти продукти.
Тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
18 березня, у шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування у іншому виді громадського транспорту, кияни продовжували ігнорувати заборону.
Заступник мера Києва Володимир Прокопів заявив, що у Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
Водночас сам мер Києва Кличко сказав, що люди, які заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями транспортної галузі.
Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 18 березня зросла до 16 осіб. Два випадки зафіксували у Києві, ще два – на території області. Загалом в країні від захворювання померло вже дві особи.
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