Відновлення навчання у школах Києва з 1 вересня: Кличко розповів про ситуацію

У Києві школи готуються до нового навчального року, а місто робить усе, щоб 1 вересня діти сіли за парти.

Проте все буде залежати від епідеміологічної ситуації у столиці. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання про відновлення навчання у школах, під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-канал (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, яка вже 7 серпня представить план дій щодо питання, яке ви поставили (Про початок навчального року в школах. – Ред.). Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з огляду на епідеміологічну ситуацію", – підкреслив Кличко.

За його словами, педагогічні колективи розпочали активно готуватися до нового навчального року і планувати роботу. Столичні школи будуть готові до різних форматів навчання, виходячи з епідеміологічної ситуації. Проте більшість закладів освіти за кошти міста вже придбала дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту.

"Ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах", – заявив Кличко.

Також мер Києва нагадав, що цьогоріч в столиці планують відкрити сім оновлених закладів освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов завив, що з 1 вересня в більшості районів України діти підуть до школи у межах адаптивного карантину.