Від заморозків до потепління: з’явився прогноз погоди на перші вихідні листопада в Києві

У Києві вихідними, 2 та 3 листопада, буде холодна та вітряна погода, проте з дня у день ставатиме тепліше. У суботу опади не передбачаються, а в неділю ймовірний дощ.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, потепління посилиться уже з понеділка, 4 листопада.

"У Києві субота буде вітряною, хмарність почне збільшуватися, проте без істотних опадів, максимальна температура повітря досягне +5…+8 градусів. У неділю в столиці – сильний південний вітер, ймовірний дощ та потепління до +10…+12 градусів", – написала вона.

З’явився прогноз погоди на перші вихідні листопада в Києві

Прогноз з’явився і на сайті Укргідрометцентру. Так, 2 листопада вночі температура очікується в межах -1…-3, вдень – до +6…+8 градусів. Уся доба буде хмарною, вітер – 7-12 м/с.

У неділю, 3 листопада, вітер буде аналогічним. Нічна температура передбачається до +3…+5 градусів, а денна – сягне близько +10…+12. Вночі також ймовірний дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, листопад в Україні не буде дуже холодним, про що говорили народні синоптики, а середня температура повітря складе від 0 до 8 градусів тепла.

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