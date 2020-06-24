Вибух на Позняках: Кличко розповів про виплати і нове житло для постраждалих

Влада міста Києва ухвалила рішення про матеріальні компенсації мешканцям будинку на Позняках, де трапився вибух.

Крім того, вже розглядається варіант покупки нового житла громадянам, котрі через трагедію втратили свої оселі. Про це під час щоденного брифінгу повідомив мер української столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де трапився вибух. Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень. Тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч. Мешканцям із ушкодженнями середньої важкості виплатимо по 70 тисяч гривень", – розповів він.

"Ті ж, у кого легкі травми, отримають по 60 тисяч. А люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого. Я підписав відповідне розпорядження, і найближчим часом люди отримають ці кошти", – запевнив мер Києва.

Що стосується нового житла для всіх постраждалих мешканців, то Кличко зазначив, що запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю варіант, як можна допомогти людям.

"Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину – виділити уряд. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких трапився вибух. Мова йде або про надання грошової компенсації за ринковою вартістю житла, або про придбання і передачу квартир", – пояснив очільник міста.

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