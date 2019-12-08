"Ви – за кинуту бойову гранату?" Київський забудовник звернувся до радника Кличко

Глава активістів, які протестують проти будівництва в Протасовому Яру, вимагав у компанії-забудовника 300 000 доларів в обмін на припинення протестних акцій.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook гендиректор компанії "Daytona Development" Дмитро Паланчук.

Як відомо, навесні і влітку цього року в Протасовому Яру пройшло кілька акцій протесту, організованих ініціативною групою громадян за участю Нацкорпуса. Під час протестів учасники мітингу повалили паркан навколо будівництва, використовували фаєри, а також кинули бойову гранату.

2 грудня радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що місто оскаржує і буде оскаржувати всі судові рішення, які будуть ухвалені не на користь київської громади, і звинуватив компанію-забудовника в тому, що вона загрожує активістам.

У відповідь гендиректор "Daytona Development" Дмитро Паланчук заявив, що радник мера погано розібрався в ситуації, оскільки компанія-забудовник сама стала жертвою псевдоактівістов, що використовують шантаж і бандитські методи. На доказ Паланчук опублікував відеозаписи, на яких людина, схожа на голову активістів, члена комісії з проблемних будівництв при КМДА Сергія Мельниченка, вимагає 300 000 доларів у представника компанії за припинення протестів і обговорює суму відкупних.

"Після ознайомлення з даними фактами прошу Вас відповісти на прості запитання: Максим Бахматов – Ви за кинуту бойову гранату? Максим Бахматов – Ви за"муху", яка є в "активістів"? Максим Бахматов – Ви за вимагання 300 тис. $ З забудовників? Максим Бахматов – Ви за розбійників в балаклавах, що крушать все рухоме і нерухоме майно на будівельних майданчиках?" – написав Паланчук.

За словами Паланчука, після першої публікації відеозаписів з вимаганням, організатори акцій протесту провели рокірування і змінили Мельниченко на його ставленика Романа Ратушного. Також гендиректор компанії-забудовника висловив упевненість, що за діями "активістів" стоїть не тільки Сергій Мельниченко, а й керівництво комісії з проблемних будівництв в особі Володимира Бондаренка, а також мер Віталій Кличко.

"Звідки у простих активістів чималі гроші на професійних юристів, оплату судових зборів за 25000 грн. за кожен позов (а позовів вони подали понад 5) і супровід цих позовів в судах, звідки гроші на гранати, фаєри, петарди, барвисті листівки? Звідки гроші на оплату розбійників в балаклавах? і чи хочуть "активісти" відбивати вкладення? Або вони вже з лишком кимось покриті? Звідки гроші у пенсіонера Мельниченко? 50 000 дол. на "собівартість війни" в Протасовому Яру та на ресторан Imperia Present в Лондоні? Запитайте їх, Максим. Або допоможіть дізнатися правоохронним органам ", – звернувся Паланчук до Максима Бахматова.

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