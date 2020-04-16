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17 квітня • оновлено в 00:05
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Великий четвер: як церкви впоралися з карантином у Києві. Фото та відео

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У Києві в зв'язку з карантином через коронавірус у Чистий четвер перед Великоднем більшість православних храмів обійшлися без присутності вірян на богослужіннях.

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Чистий четвер у Києві

Чистий четвер у Києві

Масових порушень правил карантину зафіксовано не було. Так, журналіст OBOZREVATEL у четвер, 16 квітня, перевірив сім храмів в українській столиці, зокрема:

  • Свято-Покровський собор (УПЦ Московського патріархату);

  • Свято-Іллінську церкву (УПЦ МП);

  • Хрестовоздвиженську церкву (УПЦ МП);

  • Церкву Миколи Притиска (ПЦУ);

  • Свято-Вознесенський Флорівський монастир (УПЦ МП);

  • Михайлівський Золотоверхий монастир (ПЦУ);

  • Собор Святої Рівноапостольної Княгині Ольги (УПЦ МП);

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

З'ясувалося, що в деяких церквах Московського патріархату проходили вечірні богослужіння, люди виносили свічки або лампадки із храмів.

Однак, відвідування церков було поодиноким, люди йшли по одному або максимум по двоє. Біля кожної церкви рух був мінімальним.

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Чистий четвер

Як писав OBOZREVATEL, священики Православної церкви України 16 квітня провели онлайн-богослужіння у Великий четвер Страсного тижня. Служба відбулася в Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі в Києві.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Ексклюзив Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
УПЦ МП фотографии видео релігія Православна церква України
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Соколова Катерина
Соколова Катерина
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