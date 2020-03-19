Величезні черги на зупинках Києва через карантин показали на відео

У мережі почали з'являтися фото та відео натовпів людей на зупинках у Києві 19 березня – другого дня після скасування роботи метро на час карантину через поширення коронавірусу.

Їх опублікували на сторінках "Київ оперативний" та Dtp.kiev.ua у Facebook. Зокрема, величезні скупчення людей спостерігалися лівому березі: на вулиці Ревуцького та Дарницькій площі (Дарницький район), а ще на території Харківського масиву (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Величезні черги на зупинках Києва через карантин

"Нічого такого, просто черга із людей у маршрутку", "У Києві величезні черги в автобуси на кінцевих зупинках спальних районів. Сотні осіб. Поїдуть не всі", "Минав другий день після закриття метро", – написали у соцмережах.

Величезні черги на зупинках Києва через карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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