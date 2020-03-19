Величезні черги на зупинках Києва через карантин показали на відео

У мережі почали з'являтися фото та відео натовпів людей на зупинках у Києві 19 березня – другого дня після скасування роботи метро на час карантину через поширення коронавірусу.
Їх опублікували на сторінках "Київ оперативний" та Dtp.kiev.ua у Facebook. Зокрема, величезні скупчення людей спостерігалися лівому березі: на вулиці Ревуцького та Дарницькій площі (Дарницький район), а ще на території Харківського масиву (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Величезні черги на зупинках Києва через карантин
"Нічого такого, просто черга із людей у маршрутку", "У Києві величезні черги в автобуси на кінцевих зупинках спальних районів. Сотні осіб. Поїдуть не всі", "Минав другий день після закриття метро", – написали у соцмережах.
Величезні черги на зупинках Києва через карантин
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
18 березня, шостого дня карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування у іншому виді громадського транспорту, кияни продовжували ігнорувати заборону.
Заступник мера Києва Володимир Прокопів заявив, що у Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
Водночас сам мер Києва Кличко сказав, що люди, які заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями транспортної галузі.
Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 18 березня зросла до 16 осіб. Два випадки зафіксували у Києві, ще два – на території області. Загалом в країні від захворювання померли вже дві особи.
Влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.
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