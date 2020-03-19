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19 березня • оновлено в 11:47
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Величезні черги на зупинках Києва через карантин показали на відео

6.8т
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У мережі почали з'являтися фото та відео натовпів людей на зупинках у Києві 19 березня – другого дня після скасування роботи метро на час карантину через поширення коронавірусу.

Їх опублікували на сторінках "Київ оперативний" та Dtp.kiev.ua у Facebook. Зокрема, величезні скупчення людей спостерігалися лівому березі: на вулиці Ревуцького та Дарницькій площі (Дарницький район), а ще на території Харківського масиву (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Величезні черги на зупинках Києва через карантин

Величезні черги на зупинках Києва через карантин

"Нічого такого, просто черга із людей у маршрутку", "У Києві величезні черги в автобуси на кінцевих зупинках спальних районів. Сотні осіб. Поїдуть не всі", "Минав другий день після закриття метро", – написали у соцмережах.

Величезні черги на зупинках Києва через карантин

Величезні черги на зупинках Києва через карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Как всегда всё у вас через зопу! Прежде чем транспорт тормозить, вы работу предприятий и организаций остановите и в оплачиваемые отпуска отправьте или как в России на дом работать отправьте.
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Мир Миру
Мир Миру
Винні роботодавці, що не забезпечили своїх працівників дистанційною роботою, самокатами і велосипедами.
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Зато нерабы!
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