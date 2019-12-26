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26 грудня • оновлено в 18:37
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"Упирі підняли голову": заборонена КПУ влаштувала в Києві з'їзд на честь Сталіна

4.1т
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Заборонена в Україні КПУ осоромилася проведенням в Києві конференції, присвяченій 140-річчю від дня народження радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Фотозвіт з пропагандистського заходу опублікували на сайті забороненої КПУ. Також там з'явився перелік доповідей, які прославляють Сталіна, котрий влаштував загибель мільйонів людей.

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

Відзначається, що конференція, яку провели 21 грудня, носила назву "Й. В. Сталін і революційне перетворення світу". На ній виступив скандально відомий голова КПУ Петро Симоненко, доктор історичних наук, дійсний член-кореспондент НАН України Валерій Солдатенко, кандидат історичних наук Анатолій Арсеєнко та інші діячі.

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В кінці заходу Симоненко вручив деяким доповідачам медаль до 140-річчя диктатора Сталіна, а перший секретар ЦК ЛКСМУ Михайло Кононович – "комсомольський квиток" нібито представнику київської молоді.

Новина про проведення проросійського шабашу розлютила патріотичну громадськість України. Так, на неї гнівно відреагував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штіріліц).

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

"Упирі підняли голови. Заборонена в Україні секта Комуністична партія України провела в Києві "збір до дня народження Йосипа Сталіна. Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя вбивці і ката Сталіна", – написав захисник України.

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

З'їзд забороненої КПУ на честь Сталіна

Сайт КПУ

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Петро Симоненко Йосип Сталін
Місце
Україна Київ
Тег
КПУ
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Всем скопом прямо с "конференции" в товарный вагон и малой скоростью в Северную Корею всех
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Фашистов это злит))) Но всё равно победа будет не за усраинскими фашистами.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Откуда деньги? Точно не от китайских товарищей!
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