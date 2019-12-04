У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку: приголомшливі фото

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста.

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На тлі колеса огляду з'явився зібраний каркас майбутньої ялинки, а поруч майже повністю обладнали каток. Також неподалік лежали елементи майбутньої великої ялинки – маленькі дерева.

У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку Інформатор

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста Інформатор

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня Інформатор

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста Інформатор

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня Інформатор

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста Інформатор

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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