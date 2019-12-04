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4 грудня • оновлено в 13:34
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У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку: приголомшливі фото

1.1т
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У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста.

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На тлі колеса огляду з'явився зібраний каркас майбутньої ялинки, а поруч майже повністю обладнали каток. Також неподалік лежали елементи майбутньої великої ялинки – маленькі дерева.

У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку

У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку

Інформатор

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У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста

Інформатор

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня

Інформатор

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста

Інформатор

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня

Інформатор

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста

Інформатор

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня

Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Новий Рік-2020
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