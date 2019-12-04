У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку: приголомшливі фото

У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста.
Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На тлі колеса огляду з'явився зібраний каркас майбутньої ялинки, а поруч майже повністю обладнали каток. Також неподалік лежали елементи майбутньої великої ялинки – маленькі дерева.
У центрі Києва почали збирати ще одну новорічну ялинку
Інформатор
У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста
Інформатор
Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня
Інформатор
У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста
Інформатор
Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня
Інформатор
У центрі Києва на Контрактовій площі у вівторок, 3 грудня, почали збирати одну з двох головних новорічних ялинок міста
Інформатор
Святкове дерево "відкриють" вже 14 грудня
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво і Новий рік-2020 почнуть вже з 14 грудня. Головну ялинку країни урочисто запалять 19 грудня.
Вже 13 листопада в столиці почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят. А 26 листопада – і одну з новорічних ялинок.
Іграшки та ілюмінація для головної ялинки в Києві в Новому році 2020 коштуватимуть 2,7 млн гривень.
З'ясувалося, що в місті під час новорічних і різдвяних свят у 2020 році не дозволятимуть використовувати феєрверки й продавати міцний алкоголь у публічних місцях.
У Києві показали на відео, як монтують головну ялинку до Нового року-2020 і Різдва, а також розповіли, коли вона буде повністю зібрана.
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