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24 лютого • оновлено в 22:08
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"Росіє, вперед!" У київському ТРЦ засвітився п'яний фанат Кремля. Відеофакт

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У понеділок, 24 лютого, в торгово-розважальному центрі "Гулівер" у Києві чоловік, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош, кричачи "Росіє, вперед!"

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що чоловік неадекватно себе поводив у закладі громадського харчування. Його повалили на підлогу кілька відвідувачів. Однак це не завадило порушнику порядку кричати далі.

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"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош

У київському ТРЦ засвітився п'яний фанат Кремля

У київському ТРЦ засвітився п'яний фанат Кремля

Скріншот із відео

"Безсмертний мужик, я в шоці", – прокоментувала за кадром одна зі співробітниць ТРЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві неадекватний пасажир, якому не дісталося сидячого місця, влаштував дебош у маршрутці. Він грубо висловився про українську націю.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На украине по трезвяку страшно высказывать свои тайные желания) Если вся украина одновременно напьется, то в этот же день присоединится к России) От корней не уйти)
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