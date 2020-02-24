"Росіє, вперед!" У київському ТРЦ засвітився п'яний фанат Кремля. Відеофакт

У понеділок, 24 лютого, в торгово-розважальному центрі "Гулівер" у Києві чоловік, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош, кричачи "Росіє, вперед!"

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що чоловік неадекватно себе поводив у закладі громадського харчування. Його повалили на підлогу кілька відвідувачів. Однак це не завадило порушнику порядку кричати далі.

У київському ТРЦ засвітився п'яний фанат Кремля Скріншот із відео

"Безсмертний мужик, я в шоці", – прокоментувала за кадром одна зі співробітниць ТРЦ.

Схоже, что цею чувак, Який збережений на відео - цею тієї Андрюхаааа, которого Гука оголень чувак на Голосіївському проспекті ( https://t.co/KIxZ5r2GZD )



Київ, ТРЦ Гулівер pic.twitter.com/MohXwNYddT - Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві неадекватний пасажир, якому не дісталося сидячого місця, влаштував дебош у маршрутці. Він грубо висловився про українську націю.

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