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У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним: поліція проігнорувала. Відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Життя столиці
9,1 т.

  • У супермаркеті Києва помітили жінку у футболці із зображенням глави РФ Володимира Путіна

  • Очевидці викликали поліцію, однак правоохоронці ніяк не відреагували

  • Інцидент трапився у районі Київського політехнічного інституту

  • У соцмережі висловили сподівання, що якось свідомі громадяни проведуть із жінкою "виховну роботу"

Жінку у футболці з Путіним помітили у супермаркеті Києва

У супермаркеті Києва помітили жінку у футболці з Путіним

В одному із супермаркетів мережі "Сільпо" в Києві помітили жінку, одягнену у футболку, на якій зображений глава країни-агресора Росії Володимир Путін.

На відео її зняли в магазині, що в районі Київського політехнічного інституту. Ролик опублікував Telegram-канал "Двіщ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Жіночка" ходить у футболці з х**лом. Підписник викликав поліцію, проте вона лише розвела руками і нічого не зробила", – йдеться у повідомленні.

На кадрах чути, як автор відео запитує у жінки, чи не соромно їй за те, що одягнула футболку з принтом Путіна, а також звертається до охорони з вимогою вплинути на це. Однак у результаті його просять прибрати телефон, а згодом ролик обривається.

Жінка у футболці з Путіним засвітилася у супермаркеті Києва

Жінка у футболці з Путіним засвітилася у супермаркеті Києва (скриншот із відео)

Зі свого боку в соцмережі теж висловили сподівання, мовляв, оскільки правоохоронці нічого не змогли вдіяти, можливо, якось свідомі громадяни проведуть із жінкою "виховну роботу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку з символікою країни-агресора Росії. На ній зображений герб РФ – двоголовий орел і напис "Вічно вірний".

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