У Києві хочуть ввести нову заборону на продаж алкоголю: кого торкнеться

У Києві пропонують обмежити продаж алкоголю в супермаркетах з 23 години вечора і до 10 ранку.

Проект відповідного рішення зареєстрували в Київській міській адміністрації. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міського голови і народний депутат України Дмитро Білоцерковець.

Так, в супермаркетах, на заправках і в інших стаціонарних точках продажу пропонують законодавчо обмежити реалізацію спиртного в нічний і ранковий час.

Новини У Дніпрі заборонили продаж алкоголю в нічний час

"До цього такі рішення щодо стаціонарних магазинів носили рекомендаційний характер і неодноразово оскаржувалися в судах", - написав Білоцерковець.

Він зазначив, що обмеження і накладення штрафних санкцій на порушників стали можливими після прийняття закону № 3149, який дає повноваження містам самим визначати режим продажу алкоголю після рішень місцевої ради.

Також він зазначив, що необхідні зміни для посилення відповідальності.

"В чинний закон у майбутньому буде необхідно вносити зміни з метою посилення покарання для порушників. Одним із прикладів такого покарання може бути збільшення розміру штрафу, так само необхідно дати повноваження містам анулювати ліцензію щодо продажу алкоголю в разі не виконання рішення місцевої ради", - розповів Дмитро Білоцерковець.

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