У річку Рось вилилися хімікати: нові дані про стан води

На Київщині та Вінниччині в річці Рось, куди раніше перекинулися близько 700 л хімікатів, станом на 12 червня не виявили суттєвих забруднень.

Однак у Державній екологічній інспекції використовувати воду для пиття і побутових потреб поки не радять, пише ТСН.

Зміст потенційно небезпечних речовин у воді не перевищує норми, але ловити рибу, купатися і поїти тварин з річки Рось найближчим часом не можна.

"За результатами досліджень, концентрації шкідливих речовин не встановили. Ми відібрали аналізи і направили їх до Харкова. Будемо чекати. Небезпеки для водозабору немає", – зазначив заступник начальника Держекологічної служби у Вінницькій області Ігор Осадчук.

У річку Рось перекинулися хімікати Facebook Микола Чечоткін

Місце НП Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Вінницькій області 9 червня трапилася аварія – машина з тонною хімічних речовин для обробки рослин перекинулася в річку Рось.

Після 23:00 9 червня в Білій Церкві на Київщині вимкнули центральне водопостачання через загрозу забруднення хімікатами. Для жителів міста оприлюднили карту громадських колодязів, де можна набрати безпечну воду.

Також стало відомо, що розлиті речовини не є інсектицидами та не несуть критичну небезпеку для здоров'я.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!