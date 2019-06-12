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У річку Рось вилилися хімікати: нові дані про стан води

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На Київщині та Вінниччині в річці Рось, куди раніше перекинулися близько 700 л хімікатів, станом на 12 червня не виявили суттєвих забруднень.

Однак у Державній екологічній інспекції використовувати воду для пиття і побутових потреб поки не радять, пише ТСН.

Зміст потенційно небезпечних речовин у воді не перевищує норми, але ловити рибу, купатися і поїти тварин з річки Рось найближчим часом не можна.

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"За результатами досліджень, концентрації шкідливих речовин не встановили. Ми відібрали аналізи і направили їх до Харкова. Будемо чекати. Небезпеки для водозабору немає", – зазначив заступник начальника Держекологічної служби у Вінницькій області Ігор Осадчук.

У річку Рось перекинулися хімікати

У річку Рось перекинулися хімікати

Facebook Микола Чечоткін

Місце НП

Місце НП

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Вінницькій області 9 червня трапилася аварія – машина з тонною хімічних речовин для обробки рослин перекинулася в річку Рось.

Після 23:00 9 червня в Білій Церкві на Київщині вимкнули центральне водопостачання через загрозу забруднення хімікатами. Для жителів міста оприлюднили карту громадських колодязів, де можна набрати безпечну воду.

Також стало відомо, що розлиті речовини не є інсектицидами та не несуть критичну небезпеку для здоров'я.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
700 тонн? Это сколько автомобилей попало в воду? Это наверное 300 автомобилей!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Григорьевич Анатолий, 700 литров.
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Неважно Кристина
Неважно Кристина
Мoя блaгодaрнocть тем, ктo покaзал мне чyдo-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/5h5bge Пpoстo пpойдя пpоcтой oпpoc получила пoчти пoлугoдовую зaрплaту)) Пoльзyйтeсь, покa еще ecть возможнocть=)
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