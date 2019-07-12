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У метро Києва пасажир впав на рейки: закривали 5 станцій

8.9т Читати матеріал російською

У Києві 12 липня близько 9-ї ранку обмежили рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену.

Це обумовлено падінням пасажира на рейки на станції "Оболонь", повідомили на сторінці Київського метрополітену у Facebook.

"З технічних причин закриті станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська" і "Героїв Дніпра", – уточнили у пресслужбі.

Рух відновили близько 9:40, але поїзди рухалися з затримками і труднощами, зупиняючись в тунелях.

Метро

Метро

24.tv

"Багато пасажирів стоять на станції, ніхто не говорить, коли відновиться рух. З "Оболоні" на "Мінську" повернули поїзд ", – повідомив OBOZREVATEL очевидець з місця подій.

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У метро Києва на пасажирів напали з ножем. Відео

За попередньою інформацією, жінка стрибнула з платформи на рейки, здійснюючи спробу суїциду, пише УНН.

Місце НП

Місце НП

Facebook dtp.kiev.ua

У коментарях на сторінці метрополітену в Facebook пасажири масово скаржилися на те, що з самого початку не оголосили список всіх перекритих станцій. Пасажири йшли пішки до наступної, але вона теж виявлялася перекритою.

У метро Києва пасажир впав на рейки: закривали 5 станцій
У метро Києва пасажир впав на рейки: закривали 5 станцій
У метро Києва пасажир впав на рейки: закривали 5 станцій

Як писав OBOZREVATEL, в Києві 21 червня через анонімне повідомлення про мінування закрили відразу п'ять станцій метро. Спочатку вибухівку шукали на "Хрещатику", в зв'язку з чим її закрили разом з пересадкою на "Майдан Незалежності". Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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