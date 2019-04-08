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/Життя столиці

У метро Києва анонсували грандіозні зміни: чого чекати

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У Київському метрополітені незабаром можуть з'явитися нові правила проїзду і поведінки пасажирів. Відповідний проект внесений на розгляд міської ради.

Згідно з документом, на станціях і у вагонах поїздів метро не можна буде грати на музичних інструментах, співати і займатися агітацією, пише Finance.

Також буде заборонено розклеювати рекламу, торгувати, пересуватися на самокаті, роликах, скейтбордах, жебракувати, ходити по рейках, їсти і пити продукти і напої, які можуть забруднити інших пасажирів.

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Крім цього, буде затверджена повна відмова від одноразових жетонів для проїзду. Це стане можливим після того, як остаточно запрацює система оплати проїзду АОСП, яка дозволяє використовувати єдиний електронний квиток.

Ілюстрація

Ілюстрація

Facebook Київський метрополітен

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві вкотре заявили про запуск єдиного електронного квитка в громадському транспорті.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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