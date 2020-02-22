У мережі з'явилося таємниче фото Київського крематорію на Байковому цвинтарі у столиці України. Допис почали активно коментувати користувачі.

Знімок з'явився на сторінці "Великий Київ" у Facebook. Він був зроблений з висоти пташиного польоту.

"Портал у інший світ. Знаєте, що за місце?" – написав автор допису.

Київський крематорій Великий Київ

У мережі користувачі почали активно ділитися своїми думками про загадкову та навіть моторошну локацію.

"Колумбарій на Байковому кладовищі. Це все, що залишилося від задуму групи скульпторів, які віддали 10 років свого життя і праці для втілення монументальної споруди. Скульптури на стіні залили бетоном. Шкода...", "Сіднейська опера. Прототип", "Портал раніше. Тут просто спалюють трупи"," Після Бабиного Яру друге за рахунком страхітливе місце в Києві!", "Сумне місце. І моторошно думати про те, що від коханої людини залишилася лише жменька попелу...", "Будинок вічного сну", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося вражаюче відео із зони відчудження Чорнобильської АЕС з висоти пташиного польоту, на яке потрапили рідкісні коні Пржевальського.

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