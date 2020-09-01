У мережі показали таємничий тунель у метро Киева. Фото

У мережі показали таємничий тунель у метро Киева. Ілюстрація.

У Києві на станції метро "Хрещатик" є підескалаторний вхід – місце, куди стороннім заборонено.

Як написало видання Big Kyiv, тунель там сягає приблизно 50 метрів вниз (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на те, що для користувачів метро це доволі незвичне місце, для працівників – навпаки.

"Дібратися до початку підескалаторного входу – як тренування у спортзалі. Поки спустишся на 50 метрів вниз, поки піднімешся назад – і ніби потренувався”, – жартують вони.

Підескалаторний вхід у метро Києва Big Kyiv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився топ найстрашніших, найнебезпечніших та найбільш таємничих місць в Києві. Серед них станція метро "Шулявська".

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