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17 травня • оновлено в 02:37
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У масках одиниці! Кияни масово порушують карантин у ботсаду і Межигір'ї. Фото і відео

  • Люди гуляють, незважаючи на обмеження через COVID-19

  • "Межигір'я" і центральний ботсад у суботу відвідали сотні киян, майже всі були без масок

14.2т
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У центральному ботанічному саду Києва і в колишній резиденції "Межигір'я" Київської області українці масово порушують карантин.

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У суботу, 16 травня, люди великими групами гуляли по території місць відпочинку без засобів індивідуального захисту і дотримання дистанції, повідомляє OBOZREVATEL.

Перед "Межигір'ям" у селі Нові Петрівці машини на узбіччі вишикувалися у величезну колону. Біля входу у природний комплекс повісили попередження про те, що відвідування дозволено тільки за дотримання всіх правил карантину. При цьому лише одиниці перебували в масках.

Така сама ситуація склалася в ботанічному саду імені Гришка НАН України. Вартість входу в заповідник не змінилася. За дитячий квиток у касі просять 20 гривень, дорослий – 50. У суботу ботсад відвідали сотні киян.

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Зазначимо, що у Києві за станом на ранок 16 травня зафіксовано 2 221 випадок захворювання COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 153 особи, серед них 17 медиків.

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні зростає кількість хворих на COVID-19 дітей. Незважаючи на попередні твердження, що дана вікова група практично не схильна до зараження, дитячі інфекційні лікарні переповнені.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
Межигір'я ботсад в Києві
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