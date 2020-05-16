У масках одиниці! Кияни масово порушують карантин у ботсаду і Межигір'ї. Фото і відео

"Межигір'я" і центральний ботсад у суботу відвідали сотні киян, майже всі були без масок

Люди гуляють, незважаючи на обмеження через COVID-19

У центральному ботанічному саду Києва і в колишній резиденції "Межигір'я" Київської області українці масово порушують карантин.

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У суботу, 16 травня, люди великими групами гуляли по території місць відпочинку без засобів індивідуального захисту і дотримання дистанції, повідомляє OBOZREVATEL.

Перед "Межигір'ям" у селі Нові Петрівці машини на узбіччі вишикувалися у величезну колону. Біля входу у природний комплекс повісили попередження про те, що відвідування дозволено тільки за дотримання всіх правил карантину. При цьому лише одиниці перебували в масках.

Така сама ситуація склалася в ботанічному саду імені Гришка НАН України. Вартість входу в заповідник не змінилася. За дитячий квиток у касі просять 20 гривень, дорослий – 50. У суботу ботсад відвідали сотні киян.

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Зазначимо, що у Києві за станом на ранок 16 травня зафіксовано 2 221 випадок захворювання COVID-19. За добу кількість хворих зросла на 153 особи, серед них 17 медиків.

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Кияни масово порушують карантин

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні зростає кількість хворих на COVID-19 дітей. Незважаючи на попередні твердження, що дана вікова група практично не схильна до зараження, дитячі інфекційні лікарні переповнені.

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