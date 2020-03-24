У магазинах Києва ввели ще жорсткіші обмеження: тільки в масках та на відстані

У Києві ввели ще жорсткіші обмеження через коронавірус COVID-19 для продуктових магазинів та тих закладів громадського харчування, які залишилися працювати, організувавши самовиніс або доставку.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це повідомила пресслужба КМДА на свому сайті. Обмеження стосуватимуться всіх закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
У магазинах Києва ввели ще жорсткіші обмеження. Ілюстрація
Так, магазини та заклади харчування повинні:
забезпечити присутність у торгівельному приміщенні лише однієї особи на 10 кв. м;
не допускати до приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок);
забезпечити відстань не менше 1 метра між відвідувачами, які очікують у черзі до закладів, кас, терміналів самообслуговування;
забезпечити можливість використання спиртовмісних антисептиків для відвідувачів;
забезпечити відвідувачів достатньою кількістю одноразових серветок на столах обслуговування та під час видачі меню на виніс;
заборонити продаж незахищених продуктів харчування;
проводити роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів;
забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із відвідувачами, засобами індивідуального захисту, провести навчання з використання та знешкодження використаних масок, серветок;
забезпечити дотримання дистанції між працівниками, які мають найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1 метр або встановити екрани для їх захисту;
збільшити кількість дезінфекційних заходів;
дотримуватися нормативних показників температури повітря та провітрювання приміщень;
щодня вимірювати температуру всіх працівників, записувати результати, не допускати до роботи осіб із ознаками інфекційного захворювання;
виділити приміщення для тимчасової ізоляції осіб із ознаками захворювання на гострі респіраторні інфекційні захворювання;
у разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного захворювання вжити заходів для його ізоляції та негайно повідомити заклад охорони здоров’я;
обмежити масові заходи в закритих приміщеннях;
забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни;
забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
16 березня в Києві були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах COVID-19.
Першим хворим на коронавірус на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з COVID-19.
Він сказав, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Він заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Станом на 10:00 24 березня в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки COVID-19.
У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 – за останню добу.
У самій ж столиці України коронавірус підхопило 29 осіб. За останню добу нових випадків у місті не було зафіксовано.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".