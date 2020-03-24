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24 березня • оновлено в 12:49
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У магазинах Києва ввели ще жорсткіші обмеження: тільки в масках та на відстані

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У Києві ввели ще жорсткіші обмеження через коронавірус COVID-19 для продуктових магазинів та тих закладів громадського харчування, які залишилися працювати, організувавши самовиніс або доставку.

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Про це повідомила пресслужба КМДА на свому сайті. Обмеження стосуватимуться всіх закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

У магазинах Києва ввели ще жорсткіші обмеження. Ілюстрація

У магазинах Києва ввели ще жорсткіші обмеження. Ілюстрація

Так, магазини та заклади харчування повинні:

  • забезпечити присутність у торгівельному приміщенні лише однієї особи на 10 кв. м;

  • не допускати до приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок);

  • забезпечити відстань не менше 1 метра між відвідувачами, які очікують у черзі до закладів, кас, терміналів самообслуговування;

  • забезпечити можливість використання спиртовмісних антисептиків для відвідувачів;

  • забезпечити відвідувачів достатньою кількістю одноразових серветок на столах обслуговування та під час видачі меню на виніс;

  • заборонити продаж незахищених продуктів харчування;

  • проводити роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів;

  • забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із відвідувачами, засобами індивідуального захисту, провести навчання з використання та знешкодження використаних масок, серветок;

  • забезпечити дотримання дистанції між працівниками, які мають найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1 метр або встановити екрани для їх захисту;

  • збільшити кількість дезінфекційних заходів;

  • дотримуватися нормативних показників температури повітря та провітрювання приміщень;

  • щодня вимірювати температуру всіх працівників, записувати результати, не допускати до роботи осіб із ознаками інфекційного захворювання;

  • виділити приміщення для тимчасової ізоляції осіб із ознаками захворювання на гострі респіраторні інфекційні захворювання;

  • у разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного захворювання вжити заходів для його ізоляції та негайно повідомити заклад охорони здоров’я;

  • обмежити масові заходи в закритих приміщеннях;

  • забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни;

  • забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанням.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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