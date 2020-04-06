У київському Гідропарку поліція перекрила спортмайданчик: люди влаштували скандал. Відео

У понеділок вранці, 6 квітня, в Гідропарку в Києві, де поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 взяла під охорону спортивний майданчик, виник конфлікт.

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Люди, які прийшли туди, вимагали пропустити їх і заявляли, що "обмежувати пересування – незаконно". Відповідне відео записала журналістка OBOZREVATEL, трансляцію також вело видання "Радіо Свобода" на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вводьте надзвичайний стан і тоді обмежуйте", – вигукував чоловік.

У київському Гідропарку поліція перекрила спортмайданчик, а люди влаштували скандал Страна

Примітно, що поліція поводилась стримано і намагалась спокійно поговорити з громадянами, один із яких навідріз відмовлявся одягнути маску. Чоловік посилався на рекомендаці ВООЗ і говорив, що цей засіб захисту потрібен, лише якщо людина хвора, а він нібито здоровий.

У київському Гідропарку поліція перекрила спортмайданчик, а люди влаштували скандал Страна

Після тривалих суперечок правоохоронцям довелося "запросити до управління" обох громадян, які розпочали конфлікт.

У київському Гідропарку поліція перекрила спортмайданчик, а люди влаштували скандал Страна

"Правова оцінка буде надаватися після пояснення даних громадян, які відмовилися пред'являти будь-який документ, який посвідчує їхню особу. Їх запрошено до Дніпровського управління поліції", – пояснив один із правоохоронців.

Інший відзначив, що одного із чоловіків було затримано саме за порушення змін до постанови Кабміну, адже той був без маски та відмовлявся показувати документи. Громадянина забрали до райвідділку для встановлення особи та для складання адміністративного протоколу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9:00 понеділка, 6 квітня, в Україні було зафіксовано 1319 випадків зараження коронавірусом.

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