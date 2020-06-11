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11 червня • оновлено в 17:27
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У київських закладах громадського харчування виявили 35 хворих на COVID-19

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У київських закладах громадського харчування зареєстрували 35 випадків захворювання на COVID-19.

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Про це повідомляє Сегодня, посилаючись на коментар глави Держпродспоживслужби Олега Рубана.

"Наразі у Києві ми вже зареєстрували 35 випадків, які пов'язані із закладами громадського харчування, де були виявлені хворі на COVID-19", – розповів він.

Також чиновник зазначив, що перевіряють не тільки ресторани, а й інші суб'єкти господарської діяльності, які не належать до сфери громадського харчування. У разі, якщо серед персоналу виявляють хоча б одного хворого, то починається сувора перевірка.

У київських закладах громадського харчування виявили 35 хворих на COVID-19

У київських закладах громадського харчування виявили 35 хворих на COVID-19

freepik.com

"Встановлюється все коло контактів хворого. Всі, хто контактував із ним, ізолюються на 14 днів. Хворий, залежно від його стану здоров'я, госпіталізується або проходить лікування в домашніх умовах під контролем медиків. Через 14 днів всі, хто контактував із хворим, проходять ПЛР-діагностику на наявність COVID-19. Даний суб'єкт не зупиняє свою діяльність, якщо це можливо. Але з обов'язковою ізоляцією кола осіб, які контактували з хворим. А це буває від одного до 100 осіб ", – пояснив Олег Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській державній адміністрації за станом на 9 червня не бачили підстав для відкриття залів ресторанів і кафе столиці в межах ослаблення карантину.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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