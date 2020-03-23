У понеділок, 23 березня, в Києві почали діяти нові обмеження в зв'язку з карантином в Україні через коронавірус – в громадський транспорт стали пускати виключно за спеціальними перепустками.

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Свіжі фото та відео з'явилися з самого ранку в соціальних мережах (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Кияни масово вийшли на зупинки громадського транспорту, щоб дістатися на роботу. Однак вхід в автобуси, тролейбуси і трамваї дозволили лише певним особам. Решта чекали попутки.

У Києві ввели обмеження в транспорті Страна

У Києві зупинили громадський транспорт Страна

У Києві зупинили громадський транспорт Страна

Нагадаємо, винятком стали: медпрацівники, правоохоронці, рятувальники, працівники сфери ЖКГ, працівники продуктових магазинів, аптек, і стратегічних підприємств.

На зупинки транспорту вийшла чергувати Національна гвардія, а документи у пасажирів дали право перевіряти ультраправим активістам з "Муніципальної варти".

На зупинках чергує Нацгвардія

На сторінці організації в Facebook вже з'явився перший звіт. "На певних ділянках вже виникають конфліктні ситуації", – розповіли активісти.

Відзначимо, в мерії Києва оприлюднили контакти, за якими можна отримати спецпропуски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві через поширення коронавірусу.

21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті з 22 березня буде зупинено громадський транспорт.

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