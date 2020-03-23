Головна Новини
23 березня • оновлено в 09:00
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві зупинили транспорт: ультраправі перевіряють документи, виникли черги. Фото і відео

Читати матеріал російською

У понеділок, 23 березня, в Києві почали діяти нові обмеження в зв'язку з карантином в Україні через коронавірус – в громадський транспорт стали пускати виключно за спеціальними перепустками.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Свіжі фото та відео з'явилися з самого ранку в соціальних мережах (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Кияни масово вийшли на зупинки громадського транспорту, щоб дістатися на роботу. Однак вхід в автобуси, тролейбуси і трамваї дозволили лише певним особам. Решта чекали попутки.

У Києві ввели обмеження в транспорті

У Києві ввели обмеження в транспорті

Страна

У Києві зупинили громадський транспорт

У Києві зупинили громадський транспорт

Страна

У Києві зупинили громадський транспорт

У Києві зупинили громадський транспорт

Страна

Нагадаємо, винятком стали: медпрацівники, правоохоронці, рятувальники, працівники сфери ЖКГ, працівники продуктових магазинів, аптек, і стратегічних підприємств.

На зупинки транспорту вийшла чергувати Національна гвардія, а документи у пасажирів дали право перевіряти ультраправим активістам з "Муніципальної варти".

На зупинках чергує Нацгвардія

На зупинках чергує Нацгвардія

На сторінці організації в Facebook вже з'явився перший звіт. "На певних ділянках вже виникають конфліктні ситуації", – розповіли активісти.

Відзначимо, в мерії Києва оприлюднили контакти, за якими можна отримати спецпропуски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві через поширення коронавірусу.

21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті з 22 березня буде зупинено громадський транспорт.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
7
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А дома заболевших муниципальная стража ещё звёздами не помечает?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Журба Валентина
Журба Валентина
А что ультраправого в "Муниципальной варте"? Они просто менты на полставки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Журба Валентина, То есть аваковских нациков ещё и на зарплату посадили. Прэлэстно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кияни Життя столиці

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги