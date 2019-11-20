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20 листопада • оновлено в 16:22
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У Києві запрацює перша стоянка для таксі: коли й де саме

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У Києві з четверга, 21 листопада, запрацює перша спеціально облаштована стоянка для таксі.

Вона буде розташована у центрі міста – на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві запрацює перша стоянка для таксі

У Києві запрацює перша стоянка для таксі

Facebook Миколи Поворозника

Пізніше ще кілька аналогічних стоянок з'являться на вулицях:

  • Городецького;

  • Вокзальна,1;

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  • Велика Васильківська, 65-57/3;

  • Велика Васильківська, 84-74.

У Києві запрацює перша стоянка для таксі

У Києві запрацює перша стоянка для таксі

Facebook Миколи Поворозника

Вона буде розташована у центрі міста – на вулиці Богдана Хмельницького

Вона буде розташована у центрі міста – на вулиці Богдана Хмельницького

Facebook Миколи Поворозника

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з'явилася можливість оплатити парковку за допомогою електронних абонементних талонів.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Новини Києва
Місце
Україна Київ
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