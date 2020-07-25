У монастирі ПЦУ в Києві – спалах коронавірусу: один церковник у важкому стані

У київському Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі Православної церкви України стався спалах COVID-19, через що він закрився на карантин.

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"Отримали благословення владики, то закриваємося на самоізоляцію", – сказав намісник монастиря архімандрит Макарій у коментарі "ВВС News Україна".

Відомо, що в монастирі, який розташований неподалік Києво-Печерської лаври, троє хворих госпіталізовано, один у важкому стані.

Пресслужба ПЦУ уточнила, що захворювання було підтверджено серед осіб, які проживають у монастирі. Храм закрили для відвідувачів.

Архімандрит Макарій розповів, що один ігумен ліг у лікарню з діабетом у важкому стані й у нього виявили COVID-19.

Ще у двох контактних осіб із монастиря також підтвердили коронавірус, але симптомів хвороби, крім незначного болю в горлі, у них, за словами намісника, не було. За порадою лікаря, церковників також залишили в лікарні для спостереження.

Усю братію монастиря тестувати не будуть, адже, як каже намісник, тести для ченців платні й кожен коштує 1800 гривень.

Усього в монастирі живуть кілька десятків насельників. Поки на самоізоляції опинилися сім осіб, у яких, попередньо, немає симптомів хвороби.

Водночас співрозмовники видання не виключають, що підтверджених інфікованих у монастирі може бути більше.

Зазначимо, Свято-Феодосіївський монастир став першим у ПЦУ, в якому зафіксували спалах коронавірусу.

Він ставропігійний і підпорядковується безпосередньо главі ПЦУ митрополиту Епіфанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 25 липня, в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків COVID-19. Із них – 1106 виявлені за минулу добу, що стало майже новим рекордом за кількістю нових заражених.