У зв'язку із закриттям метро у Києві, яке заплановане на 23:00 вівторка, 17 березня, люди будуть змушені їздити на роботу іншим громадським транспортом.

Незважаючи на певні обмеження, наземний транспорт продовжить працювати. Було ухвалене рішення, що в межах міста можна буде пересуватися в кількості не більше 10 осіб одночасно:

в маршрутках,

тролейбусах,

автобусах,

трамваї (в одному вагоні не більше 10-ти).

У Києві закрили метро: як дістатися на роботу

Крім того, за звичним графіком працюватиме київський фунікулер. У розклад міської електрички ж із 17 березня внесли зміни: курсуватиме лише два маршрути вранці і ввечері.

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Дістатися на роботу можна також особистим транспортом, якщо такого немає – скористатися таксі.

Вирішення проблеми з транспортним колапсом озвучив також президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

"На жаль, перш за все ми повинні не чекати збільшення кількості захворювань в країні, тому ми повинні закрити все, що ми можемо закрити, там де є велике скупчення людей, метрополітен – це пріоритет. У разі, коли людям... Чесно, відверто, як людина, а не президент, я б хотів, щоб усі були вдома, це найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Але, якщо ми їдемо і користуємося транспортом, то будь ласка: маршрутки, таксі, тролейбуси, трамваї. У маршрутках ми ухвалили (рішення) їхати не більше 10 осіб. У тролейбусах по 20 осіб. Інших варіантів, як доїхати на роботу немає, ще можна пішки", – порадив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про намір закрити метрополітен із 12:00 18 березня, але було вирішено не зволікати.

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