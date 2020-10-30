У Києві за добу виявили 741 хворого на COVID-19

За минулу добу, 29 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 741 людина. У Київській області зафіксували 339 нових заражених.

Про це свідчать дані сайту РНБО. Усього в столиці інфіковано вже 36 768 осіб, в області – 16 119 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 743 особи (+17 за добу), вилікувалися 12 639 пацієнтів (+234). Продовжують боротися з вірусом 23 386 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. З них 8312 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом.