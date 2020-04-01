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1 квітня • оновлено в 11:01
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У Києві за добу різко зросла кількість заражених COVID-19: дані за 1 квітня

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У Києві та області за добу, 31 березня, різко зросла кількість заражених коронавірусом COVID-19. У столиці 134 випадки, в області – 57.

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Про це в середу, 1 квітня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Всього в Україні є 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових заражень.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Зазначимо, що напередодні в Києві налічувалося 107 хворих, в області – 52.

Нагадаємо, що в столиці серед п'яти осіб, у яких за останню добу підтвердили коронавірус, – четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна 55-річна жінка – медпрацівниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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