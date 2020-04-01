У Києві за добу різко зросла кількість заражених COVID-19: дані за 1 квітня

У Києві та області за добу, 31 березня, різко зросла кількість заражених коронавірусом COVID-19. У столиці 134 випадки, в області – 57.
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Про це в середу, 1 квітня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Всього в Україні є 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових заражень.
Коронавірус в Україні
Зазначимо, що напередодні в Києві налічувалося 107 хворих, в області – 52.
Нагадаємо, що в столиці серед п'яти осіб, у яких за останню добу підтвердили коронавірус, – четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна 55-річна жінка – медпрацівниця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації і в Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
У Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від COVID-19, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень.
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