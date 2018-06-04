У Києві з кранів потече "небезпечна" вода: названі адреси

В Оболонському районі Києва в ніч з 5 на 6 червня з кранів тектиме непридатна для вживання вода.

Це пов'язано з профілактичним промиванням мереж водопостачання, повідомили в прес-службі "Київводоканалу" на офіційному сайті.

"У зону робіт потраплять мережі на вулицях Рокосовського, Кондратюка, Полярній і на Мінському шосе. Профілактична промивка буде проводиться з 24:00 5 червня по 4:00 6 червня", - повідомили в прес-службі.

У цей період воду не можна використовувати ні для приготування їжі, ні для гігієнічних потреб.

Відзначається, що після закінчення профілактики мешканцям зазначених адрес потрібно спустити воду. Якщо візуально вона прозора і не має стороннього запаху, то користуватися нею цілком безпечно.

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