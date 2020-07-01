У Києві з 1 липня запустили кільцевий рух міської електрички

Міська електричка відновила рух у Києві з 1 липня.

З середи, 1 липня, в Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Про це повідомляє Служба міських залізничних перевезень КП "Київпастранс". На сайті підприємства також опублікували розклад рейсів.

Електрички курсуватимуть за такою схемою:

у ранкові години "пік" – переважно в напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця);

у вечірній час "пік" – в напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).

Зазначається, що у вихідні міська електричка, як і до карантину, курсуватиме в обох напрямках відповідно до розкладу руху. Водночас обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції та зупинки.

Схема курсування міської електрички в Києві (Kpt.kyiv.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через постійне зростання захворюваності на COVID-19 у деяких областях України можуть знову вдатися до припинення роботи громадського транспорту, зокрема метро.