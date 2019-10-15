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15 жовтня • оновлено в 19:58
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"Володимир Ілліч Бальзак": у Києві ажіотаж через дивний пам'ятник

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Жителів Києва повеселив пам'ятник письменникові Оноре де Бальзаку, який у столиці України відкрило посольство Франції до його 220-річного ювілею.

Бюст з'явився 21 вересня на вулиці Бульварно-Кудрявська. У мережі бурхливо відреагували, оскільки обличчя визнали разюче схожим на радянського вождя Володимира Ілліча Леніна (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що пам'ятник створили ще в 1965 році. Не виключено, що бюст просто вирішили переробити, змінивши деякі деталі.

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Письменник Оноре де Бальзак

Письменник Оноре де Бальзак

100v.com.ua

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві

Facebook Олексія Савенко

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві

Facebook Сергія Воронцова

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві

Укрінформ

"Володимир Ілліч Бальзак у Києві", "Хтось вдало прилаштував знайденого на задньому дворі майстерень недоконаності Леніна. Все в справу", "Урочисто відкрили новий пам'ятник Леніну. Але для конспірації назвали Бальзаком. А по факту. Ну гляньтеІлліч же ж!" – відреагували кияни в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві встановили дивний пам'ятник на честь загиблого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

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Теми
Декомунізація в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
послов на миротворец! а не... Бальзака на миротворец!!))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Снесут ненароком при новом майдане. Кто же из них Бальзака видел?))))))))))))))
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