"Володимир Ілліч Бальзак": у Києві ажіотаж через дивний пам'ятник

Жителів Києва повеселив пам'ятник письменникові Оноре де Бальзаку, який у столиці України відкрило посольство Франції до його 220-річного ювілею.

Бюст з'явився 21 вересня на вулиці Бульварно-Кудрявська. У мережі бурхливо відреагували, оскільки обличчя визнали разюче схожим на радянського вождя Володимира Ілліча Леніна (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що пам'ятник створили ще в 1965 році. Не виключено, що бюст просто вирішили переробити, змінивши деякі деталі.

Письменник Оноре де Бальзак 100v.com.ua

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві Facebook Олексія Савенко

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві Facebook Сергія Воронцова

Пам'ятник Бальзаку, який встановили в Києві Укрінформ

"Володимир Ілліч Бальзак у Києві", "Хтось вдало прилаштував знайденого на задньому дворі майстерень недоконаності Леніна. Все в справу", "Урочисто відкрили новий пам'ятник Леніну. Але для конспірації назвали Бальзаком. А по факту. Ну гляньте – Ілліч же ж!" – відреагували кияни в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві встановили дивний пам'ятник на честь загиблого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

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