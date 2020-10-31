У Києві впав будівельний кран і розчавив автомобіль. Фото і відео

У Дарницькому районі Києва 31 жовтня на вулиці Мішуги біля торгового центру "Піраміда" впав будівельний кран.

Він рухнув прямо на автомобіль, припаркований на узбіччі, повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чи є постраждалі в пригоді, поки не відомо. На місце прибули рятувальники. Рух по вулиці тимчасово заблоковано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на майдані Незалежності в Києві водій збив на смерть двох людей, ще двоє отримали травми. Подія трапилася 30 жовтня близько 16-ї години