У Києві впав будівельний кран і розчавив автомобіль. Фото і відео
Подія трапилася на Позняках
Кран впав на припарковане авто
Про постраждалих не повідомляється
У Дарницькому районі Києва 31 жовтня на вулиці Мішуги біля торгового центру "Піраміда" впав будівельний кран.
Він рухнув прямо на автомобіль, припаркований на узбіччі, повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Чи є постраждалі в пригоді, поки не відомо. На місце прибули рятувальники. Рух по вулиці тимчасово заблоковано.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на майдані Незалежності в Києві водій збив на смерть двох людей, ще двоє отримали травми. Подія трапилася 30 жовтня близько 16-ї години