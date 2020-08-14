У Києві виявлено випадок сказу: в одному з районів ввели карантин

На території Голосіївського району Києва ввели карантин через виявлений сказ у бездомної кішки.

Карантинні обмеження діють в мікрорайоні Конча-Заспа і обмежуються Московським шосе і озером Конча, повідомили на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві у Facebook.

Небезпечною зоною визначили лісопаркові масиви Голосіївського району, прилеглі до зони карантину. Відзначається, що обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ.

Для недопущення поширення та ліквідації захворювання в столиці ввели ряд заходів:

Імунізація проти сказу всіх сприйнятливих тварин в зоні карантину, в загрозливих зонах – собак і котів.

Клінічний огляд та карантин тварин, які нанесли укуси людям. Антирабічна допомога укушеним.

Заборона виведення (вивезення) собак, кішок і диких тварин з території карантину.

Заборона проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак і кішок в Голосіївському районі.

Дезінфекція місць, де знаходилися хворі на сказ і тварини з підозрою на захворювання. Вилов і перевірка бездомних тварин в зоні карантину.

Обстеження території: виявлення трупи з характерними ознаками інфекційних хвороб відправляти для дослідження на сказ.

У Києві виявили сказ Держпродспоживслужба в Facebook

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