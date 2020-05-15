У Києві трапився новий спалах коронавірусу COVID-19. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчат) інфекцію підхопила 81 особа.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час термінового брифінгу 15 травня, наголосивши, що COVID-19 не відступив (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці виявлено нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи", – зазначив він.

За словами Кличка, там хворобу спочатку виявили у працівниці, а після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом перевірили 182 особи.

"За результатами тестів, хворих – 81 людина. Зокрема, 53 вихованки віком від 7 до 35 років та з персоналу інтернату – 26 жінок і двоє чоловіків", – заявив мер Києва.

У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті Києва 81 особа захворіла на коронавірус. Ілюстрація

Він відзначив, що із персоналу було госпіталізовано трьох осіб, інші залишилися на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Станом на 15 травня інфіковані вихованки закладу, за словами мера, перебували в задовільному стані та отримували медичну допомогу в інтернаті.

"Як з’ясували, вірус занесла жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує", – наголосив Кличко.

Очільник столиці додав, що цей будинок-інтернат повністю закрили на карантин. Там здійснюють заходи з посиленої дезінфекції та медичне обстеження, а на в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та чотири спеціалізовані заклади для жінок та чоловіків", – підсумував він.

Пізніше з'явилася інформація про стан хворих дітей. Директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий розповів, що у всіх їх немає симптомів захворювання, стан здоров'я – задовільний.

Зі свого боку поліція почала розслідування за фактом порушення санітарних норм в інтернаті. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 325.

Правоохоронці взяли під охорону установу і контролюють режим пропуску, повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook.

Також Кличко дав розпорядження провести перевірку на коронавірус у всіх інтернатах в столиці. Вона розпочнеться з 16 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 15 травня було зафіксовано 3162 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 2068, а на території області – до 1094.

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